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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Волынь
Металлист - Волынь: обзор матча 06 марта 2016
Металлист
06.03.2016, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Волынь
9'
А. Полянский
44'
В. Приёмов
90+1'
И. Родич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Волынь
Замена
Д. Рыжук
️️️️
А. Касьянов
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
В. Полевой
Замена
А. Ралюченко
️️️️
И. Харатин
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
И. Родич
Пас отдал
М. Третьяков
90'
+1
84'
Замена
С. Петров
️️️️
О. Гуменюк
73'
Желтая карточка
О. Гуменюк
66'
Замена
А. Чепелюк
️️️️
В. Шаповал
Замена
И. Родич
️️️️
А. Каплиенко
63'
Желтая карточка
М. Третьяков
53'
46'
Замена
А. Дудик
️️️️
Р. Никитюк
ГОЛ! 2:0!
В. Приёмов
Пас отдал
Э. Соболь
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Полянский
Пас отдал
А. Касьянов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
30
Данил Каневцев
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
13
Иван Зотько
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Алексей Полянский
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
12
Артем Касьянов
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
14
Владимир Полевой
ЦЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
31
Артем Шабанов
ЦП
30
Олег Гуменюк
ПП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Металлист
31
Александр Ильющенков
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
52
Олег Синица
ЦП
19
Илья Корнев
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
55
Иван Родич
АП
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
48
Александр Чепелюк
ЦП
94
Виктор Хомченко
ЦФ
69
Артем Дудик
ЦФ
38
Сергей Петров
ЦФ
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Каневцев
13
Зотько
23
Соболь
2
Полянский
18
Каплиенко
14
Харатин
22
Зубейко
75
Третьяков
12
Касьянов
21
Бобко
80
Приёмов
3-2-3-2
42
Недилько
24
Горопевшек
5
Жунич
14
Полевой
26
Никитюк
13
Шаповал
30
Гуменюк
31
Шабанов
90
Богданов
7
Мемешев
9
Диденко
14
Харатин
6
Ралюченко
6
Ралюченко
14
Харатин
12
Касьянов
2
Рыжук
2
Рыжук
12
Касьянов
18
Каплиенко
55
Родич
55
Родич
18
Каплиенко
13
Шаповал
48
Чепелюк
48
Чепелюк
13
Шаповал
26
Никитюк
69
Дудик
69
Дудик
26
Никитюк
30
Гуменюк
38
Петров
38
Петров
30
Гуменюк
Остались в запасе
Металлист
Волынь
52
Олег Синица
ЦП
19
Илья Корнев
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
31
Александр Ильющенков
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Остались в запасе
52
Олег Синица
ЦП
19
Илья Корнев
ЦП
11
Сергей Барилко
ЦП
31
Александр Ильющенков
ВР
Остались в запасе
18
Сергей Логинов
ЦЗ
94
Виктор Хомченко
ЦФ
35
Богдан Шуст
ВР
89
Дмитрий Козьбан
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Металлист - Волынь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Информация о матче
Главный судья:
Николай Балакин
(Киев)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
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Металлист
Волынь
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