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Ботафого
Аллан
Новости
€ 1 млн
Аллан - новости
Ботафого
8 января 1991 (35), Рио-де-Жанейро
#25 | Полузащитник
173 см
Бразилия | Португалия
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Трансферы
Фото
«Аль-Вахда» из ОАЭ подписала футболиста «Эвертона»
2022.09.26 07:45
Аллан: «Запрещаю сыну носить майку «Ювентуса» с Роналду»
2021.03.21 11:13
2
Фото
«Эвертон» за 25 миллионов купил полузащитника «Наполи» Аллана
2020.09.05 12:26
5
«Эвертон» договорился с «Наполи» по Аллану
2020.09.01 23:47
«Боруссия» интересуется Алланом
2020.08.16 20:44
Аллан – приоритетная цель Анчелотти, переговоры между «Наполи» и «Эвертоном» продолжаются
2020.07.14 23:35
Журналист Скира: «Эвертон» предлагает «Наполи» 30 миллионов за Аллана
2020.06.02 11:33
«Наполи» хочет выручить 200 миллионов, продав четырех игроков
2020.05.24 09:20
3
Calciomercato: Де Лаурентис хочет продать Мертенса, Инсинье, Кулибали, Гулама, Хюсая и Аллана
2019.11.11 17:49
5
«Наполи» – про слухи о продаже Аллана и Инсинье: «Можем назвать это первым большим обманом сезона»
2019.06.25 01:55
Милнер может перейти в «ПСЖ» свободным агентом
2019.05.27 01:33
«ПСЖ» хочет летом купить Аллана и Н'Домбеле
2019.03.30 09:14
2
Полузащитник Аллан хочет остаться в «Наполи». Зимой им интересовался «ПСЖ»
2019.03.27 21:25
«ПСЖ» отказался от трансфера Аллана, чтобы купить Паредеса
2019.01.24 00:33
3
Аллан согласовал контракт с «ПСЖ» с зарплатой 8 миллионов в год
2019.01.23 14:59
«Наполи» требует у «ПСЖ» за Аллана 120 миллионов
2019.01.18 22:49
2
Неймар хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Аллана
2019.01.14 21:43
2
Анчелотти опроверг информацию об уходе Аллана. Игроком интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Сити»
2019.01.14 01:46
Ван Дейк, Витсель, Аллан – в команде первой половины сезона по версии Goal
2019.01.01 14:59
4
«ПСЖ» готов заплатить «Наполи» 80 миллионов за Аллана
2018.12.29 13:53
1
«Наполи» отказал «ПСЖ» в трансфере Аллана за 50 миллионов
2018.12.23 21:15
«ПСЖ» хочет купить Аллана. Альтернатива – Барелла
2018.12.22 12:46
Игнатьев – лучший по перехватам на групповом этапе Лиги чемпионов. У Роналду больше всех ударов
2018.12.14 17:16
4
«Тоттенхэм» зимой предложит «Наполи» 35 миллионов за Аллана
2018.11.27 18:30
1
«Манчестер Сити» хочет заполучить хавбека «Наполи» Аллана
2018.11.14 01:05
Икарди – лучший игрок октября в Серии А
2018.11.02 20:57
1
Хавбек «Наполи» Аллан впервые вызван в сборную Бразилии
2018.10.26 21:53
«Манчестер Юнайтед» интересуется хавбеком «Наполи» Алланом
2018.09.21 12:24
Аллан продлил контракт с «Наполи»
2018.03.08 21:33
Аллан: «Цель «Наполи» – скудетто»
2017.12.30 12:37
1
2
Главные новости
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09:52
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
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Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
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Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
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Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
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