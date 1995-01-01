«Наполи» опубликовал заявление в своем официальном твиттере, в котором высказался о возможном уходе полузащитника Аллана и форварда Лоренцо Инсинье из команды.
«La Gazza [La Gazzetta dello Sport] пишет, что Анчелотти согласился бы продать Аллана и Инсинье. Мы можем назвать это первым большим обманом сезона. Игроки «Наполи» не продаются. Ни одно предложение, достойное их стоимости, не поступило. Если они появятся, то мы их изучим», – говорится в заявлении.
- Ранее сообщалось об интересе «ПСЖ» к Инсинье и Аллану.
- Инсинье выступает за «Наполи» с 2010 года. В прошедшем сезоне Серии А он провел за команду 28 матчей, забил десять голов и отдал пять ассистов. Его контракт с клубом истекает в 2022 год [Transfermarkt].
- Аллан выступает за «Наполи» с 2015 года. В прошедшем сезоне Серии А он провел за команду 33 матча, забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт с клубом истекает в 2023 год [Transfermarkt].