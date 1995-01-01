«Наполи» опубликовал заявление в своем официальном твиттере, в котором высказался о возможном уходе полузащитника Аллана и форварда Лоренцо Инсинье из команды.

«La Gazza [La Gazzetta dello Sport] пишет, что Анчелотти согласился бы продать Аллана и Инсинье. Мы можем назвать это первым большим обманом сезона. Игроки «Наполи» не продаются. Ни одно предложение, достойное их стоимости, не поступило. Если они появятся, то мы их изучим», – говорится в заявлении.