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    Журналист Скира: «Эвертон» предлагает «Наполи» 30 миллионов за Аллана

    «Эвертон» заинтересован в трансфере полузащитника «Наполи» Аллана.

    Клуб из Ливерпуля готов отдать за бразильца 30 миллионов евро.

    По данным источника, зарплата Аллана составит 6 миллионов евро в год.

    • 29-летний полузащитник перешел в «Наполи» летом 2015 года.
    • Контракт игрока с неаполитанским клубом действителен до лета 2023 года.
    • В текущем сезоне Аллан сыграл в 24 играх, забил один гол и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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