Журналист Скира: «Эвертон» предлагает «Наполи» 30 миллионов за Аллана

«Эвертон» заинтересован в трансфере полузащитника «Наполи» Аллана.
Клуб из Ливерпуля готов отдать за бразильца 30 миллионов евро.
По данным источника, зарплата Аллана составит 6 миллионов евро в год.
- 29-летний полузащитник перешел в «Наполи» летом 2015 года.
- Контракт игрока с неаполитанским клубом действителен до лета 2023 года.
- В текущем сезоне Аллан сыграл в 24 играх, забил один гол и сделал одну голевую передачу.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (69,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.