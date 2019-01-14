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    Неймар хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Аллана

    Полузащитник «Наполи» Аллан может перейти в «ПСЖ», сообщает Corriere dello Sport.

    По информации издания, неаполитанцы будут готовы вести переговоры о продаже 28-летнего хавбека, если получат предложение в размере не менее 80 миллионов евро. Подписать соотечественника парижанам советует их форвард Неймар.

    • В текущем сезоне Аллан сделал две результативные передачи в 25 играх за «Наполи».
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Corriere dello Sport

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45882

      Рубик Докоян 53 минуты назад

      Неймар сам лыжи из "ПСЖ" навострил, и он ещё будет свои хотелки выдвигать по покупке игроков ?...

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