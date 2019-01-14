Неймар хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Аллана

Полузащитник «Наполи» Аллан может перейти в «ПСЖ», сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, неаполитанцы будут готовы вести переговоры о продаже 28-летнего хавбека, если получат предложение в размере не менее 80 миллионов евро. Подписать соотечественника парижанам советует их форвард Неймар.