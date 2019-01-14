Неймар хочет, чтобы «ПСЖ» подписал Аллана

Неймар сам лыжи из "ПСЖ" навострил, и он ещё будет свои хотелки выдвигать по покупке игроков ?...
Полузащитник «Наполи» Аллан может перейти в «ПСЖ», сообщает Corriere dello Sport.
По информации издания, неаполитанцы будут готовы вести переговоры о продаже 28-летнего хавбека, если получат предложение в размере не менее 80 миллионов евро. Подписать соотечественника парижанам советует их форвард Неймар.
- В текущем сезоне Аллан сделал две результативные передачи в 25 играх за «Наполи».
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.