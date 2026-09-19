Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1 млн

Аллан - статистика

Ботафого
8 января 1991 (35), Рио-де-Жанейро
#25 | Полузащитник
173 см
Бразилия | Португалия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 3
25.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 63'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ботафого
12
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
2 : 0
19.09.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Ботафого
3 : 2
17.09.2026
Гремио
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Ботафого
1 : 1
13.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Ботафого
0 : 0
07.09.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Фламенго
3 : 0
30.08.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
2 : 3
25.08.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Витория
1 : 0
17.08.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
1 : 2
02.05.2026
Ремо
63' - 80'
79'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 2
26.04.2026
Интернасьонал
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Шапекоэнсе
1 : 4
19.04.2026
Ботафого
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
2 : 2
12.04.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Васко да Гама
1 : 2
05.04.2026
Ботафого
1' - 88'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
3 : 2
02.04.2026
Мирассол
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Брагантино
1 : 2
21.03.2026
Ботафого
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 3
15.03.2026
Фламенго
1' - 46'
45'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Флуминенсе
1 : 0
13.02.2026
Ботафого
1' - 24'
23'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
5 : 3
05.02.2026
Ботафого
1' - 82'
70'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
1' - 63'
45'
Главные новости
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
1
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
09:10
3
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
5
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
1
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+