Аллан согласовал контракт с «ПСЖ» с зарплатой 8 миллионов в год

Полузащитник «Наполи» Аллан согласился перейти в «ПСЖ».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino, бразилец договорился с парижанами о четырехлетнем контракте. Зарплата футболиста составит 8 миллионов евро в год плюс бонус за победу в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы потребовали у французского клуба 120 миллионов евро за трансфер 28-летнего хавбека.