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    Аллан согласовал контракт с «ПСЖ» с зарплатой 8 миллионов в год

    Полузащитник «Наполи» Аллан согласился перейти в «ПСЖ».

    Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino, бразилец договорился с парижанами о четырехлетнем контракте. Зарплата футболиста составит 8 миллионов евро в год плюс бонус за победу в Лиге чемпионов.

    Ранее сообщалось, что неаполитанцы потребовали у французского клуба 120 миллионов евро за трансфер 28-летнего хавбека.

    • В этом сезоне Аллан провел за «Наполи» 25 матчей и сделал две голевые передачи.
    • Контракт полузащитника рассчитан до лета 2023 года.
    • Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    23.01.2019 14:59
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