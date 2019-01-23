Аллан согласовал контракт с «ПСЖ» с зарплатой 8 миллионов в год

Полузащитник «Наполи» Аллан согласился перейти в «ПСЖ».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Mattino, бразилец договорился с парижанами о четырехлетнем контракте. Зарплата футболиста составит 8 миллионов евро в год плюс бонус за победу в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что неаполитанцы потребовали у французского клуба 120 миллионов евро за трансфер 28-летнего хавбека.
- В этом сезоне Аллан провел за «Наполи» 25 матчей и сделал две голевые передачи.
- Контракт полузащитника рассчитан до лета 2023 года.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 50 миллионов евро.