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    Анчелотти опроверг информацию об уходе Аллана. Игроком интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал возможный уход полузащитника Аллана из клуба.

    «Аллан – наш игрок, нам не нужно ничего обсуждать с президентом, потому что пока не предвидится больших трансферов. Я жду, когда закроется трансферное окно, чтобы мы могли сосредоточиться на футболе.

    Я никогда не волновался по поводу ухода Аллана, потому что он фантастически провел первую часть сезона, и мы надеемся, что во второй части он сыграет еще лучше», – сказал Анчелотти.

    • Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити» и «ПСЖ» у футболисту.
    • В текущем сезоне Серии А Аллан сыграл в 18 матчах, в которых отдал две голевые передачи.

    Источник: Football Italia

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