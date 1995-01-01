Анчелотти опроверг информацию об уходе Аллана. Игроком интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал возможный уход полузащитника Аллана из клуба.

«Аллан – наш игрок, нам не нужно ничего обсуждать с президентом, потому что пока не предвидится больших трансферов. Я жду, когда закроется трансферное окно, чтобы мы могли сосредоточиться на футболе.

Я никогда не волновался по поводу ухода Аллана, потому что он фантастически провел первую часть сезона, и мы надеемся, что во второй части он сыграет еще лучше», – сказал Анчелотти.