Милнер может перейти в «ПСЖ» свободным агентом

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер может сменить клуб, сообщает Le Parisien.

По информации источника, в 33-летнем англичанине заинтересован «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что сделка наиболее вероятна в случае, если Милнер не продлит действующий контракт, срок которого истекает в июне.

Главная цель парижан – хавбек «Наполи» Аллан. Итальянский клуб рассчитывает продать бразильца по цене от 80 миллионов евро. Чемпионы Лиги 1 готовы потратить максимум 60.

Ранее сообщалось, что ради покупки 28-летнего бразильца «ПСЖ» готов продать Леандро Паредеса, который в январе перешел из «Зенита» за 40 миллионов.