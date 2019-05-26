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    Милнер может перейти в «ПСЖ» свободным агентом

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер может сменить клуб, сообщает Le Parisien.

    По информации источника, в 33-летнем англичанине заинтересован «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что сделка наиболее вероятна в случае, если Милнер не продлит действующий контракт, срок которого истекает в июне.

    Главная цель парижан – хавбек «Наполи» Аллан. Итальянский клуб рассчитывает продать бразильца по цене от 80 миллионов евро. Чемпионы Лиги 1 готовы потратить максимум 60.

    Ранее сообщалось, что ради покупки 28-летнего бразильца «ПСЖ» готов продать Леандро Паредеса, который в январе перешел из «Зенита» за 40 миллионов.

    • Милнер проводит 4 сезон за красных. В 44 играх забил 7 мячей и отдал 7 ассистов.
    • В случае ухода финал Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» станет для него последним за клуб.

    Источник: Le Parisien

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