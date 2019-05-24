Le Parisien: «ПСЖ» может продать Паредеса и Дракслера

«ПСЖ» может выставить полузащитника Леандро Паредеса на трансфер, сообщает Le Parisien.

По информации источника, руководства клуба недовольно игрой 24-летнего аргентинца в паре с Марко Верратти. Парижане могут заменить Паредеса хавбеком «Наполи» Алланом.

Клуб также может покинуть вингер Юлиан Дракслер. В начале мая Le Parisien сообщило о стычке немца с нападающим Неймаром после поражения от «Монпелье» (2:3, 34-й тур Лиги 1). Клуб опроверг информацию.