Le Parisien: «ПСЖ» может продать Паредеса и Дракслера

И Дракслер , и Паредес очень сильные игроки !..ПСЖ нужно менять , что то другое !
«ПСЖ» может выставить полузащитника Леандро Паредеса на трансфер, сообщает Le Parisien.
По информации источника, руководства клуба недовольно игрой 24-летнего аргентинца в паре с Марко Верратти. Парижане могут заменить Паредеса хавбеком «Наполи» Алланом.
Клуб также может покинуть вингер Юлиан Дракслер. В начале мая Le Parisien сообщило о стычке немца с нападающим Неймаром после поражения от «Монпелье» (2:3, 34-й тур Лиги 1). Клуб опроверг информацию.
- Паредес в январе из «Зенита» за 40 миллионов евро. Отдал 2 ассиста в 16 матчах чемпионат.
- У 25-летнего Дракслера 5 голов и 12 результативных передач в 46 играх всех турниров.
- Команда Томаса Тухеля досрочно выиграла чемпионат Франции, вылетела из Лиги чемпионов в четвертьфинале и проиграла в финале Кубка.