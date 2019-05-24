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    Le Parisien: «ПСЖ» может продать Паредеса и Дракслера

    «ПСЖ» может выставить полузащитника Леандро Паредеса на трансфер, сообщает Le Parisien.

    По информации источника, руководства клуба недовольно игрой 24-летнего аргентинца в паре с Марко Верратти. Парижане могут заменить Паредеса хавбеком «Наполи» Алланом.

    Клуб также может покинуть вингер Юлиан Дракслер. В начале мая Le Parisien сообщило о стычке немца с нападающим Неймаром после поражения от «Монпелье» (2:3, 34-й тур Лиги 1). Клуб опроверг информацию.

    • Паредес в январе из «Зенита» за 40 миллионов евро. Отдал 2 ассиста в 16 матчах чемпионат.
    • У 25-летнего Дракслера 5 голов и 12 результативных передач в 46 играх всех турниров.
    • Команда Томаса Тухеля досрочно выиграла чемпионат Франции, вылетела из Лиги чемпионов в четвертьфинале и проиграла в финале Кубка.

    Источник: Le Parisien

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2394

      САДЫЧОК 13 минут назад

      И Дракслер , и Паредес очень сильные игроки !..ПСЖ нужно менять , что то другое !

      0
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      Рейтинг: +9

      andrew10 22 минуты назад

      Прогнозы футбольных матчей -> info-stavki.ru

      0
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    • ...
      Рейтинг: -387

      SuperPAV9 39 минут назад

      Дракслер отличный игрок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3115

      порт 54 минуты назад

      Можем выкупить за пятёрочку.

      1
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      Рейтинг: +2190

      RotBerg > порт 52 минуты назад

      За 3,5 по ценнику Зе Луиша))

      0
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