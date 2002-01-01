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    «ПСЖ» – о стычке Неймара и Дракслера: «Как можно выдумывать такие вещи?»

    «ПСЖ» выступил с официальным заявлением по поводу информации местного издания Le Parisien.

    Ранее французская газета сообщила, что 30 апреля, после поражения от «Монпелье» (2:3) в матче 34-го тура Лиги 1 между нападающим команды Неймаром и полузащитником Юлианом Дракслером произошла стычка в раздевалке.

    «Странные игры Le Parisien: представьте Неймара, феномена мирового футбола в роли игрока, который дерется со своими партнерами по команде в раздевалке.

    Как можно выдумывать такие вещи? Вы были в раздевалке?» – говорится в сообщении клуба в твиттере.

    «ПСЖ» досрочно завоевал титул чемпиона Франции за тур до игры с «Монпелье».

    Источник: Твиттер «ПСЖ»

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