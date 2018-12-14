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    • Игнатьев – лучший по перехватам на групповом этапе Лиги чемпионов. У Роналду больше всех ударов

    Игнатьев – лучший по перехватам на групповом этапе Лиги чемпионов. У Роналду больше всех ударов

    Аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал список футболистов, ставших лучшими по нескольким показателям по итогам группового раунда Лиги чемпионов.

    Наибольшее число перехватов (17) совершил полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев.

    Лучший бомбардир (8 голов) – Роберт Левандовски («Бавария»)

    Лучший ассистент (4 голевых передачи) – Рияд Марез («Манчестер Сити»)

    Лидер по количеству ударов (28) – Криштиану Роналду («Ювентус»)

    Лидер по количеству ключевых пасов (24) – Тони Кроос («Реал»)

    Лидер по количеству успешных обводок (32) – Неймар («ПСЖ»)

    Лидер по количеству отборов (38) – Аллан («Наполи»)

    Лидер по количеству перехватов (17) – Владислав Игнатьев («Локомотив»)

    Лидер по количеству сейвов (39) – Милан Борян («Црвена Звезда»)

    Лидер по точности передач (95,7%) – Джон Стоунс («Манчестер Сити»).

    Источник: Whoscored

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    14.12.2018 17:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 15 декабря 2018, 08:14

      Да, только Локо это не помогло!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +794

      JI e x a 14 декабря 2018, 19:38

      А Меся где? =))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 14 декабря 2018, 18:15

      Он лучший только в статистике. На деле все атаки на нем стопорятся! Не отдать и не обвести...

      0
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 14 декабря 2018, 17:22

      Игнатьев занялся не своим делом - пока Денисов с центровыми прикрывают левый фланг, он отрабатывает за них

      1
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