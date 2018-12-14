Игнатьев – лучший по перехватам на групповом этапе Лиги чемпионов. У Роналду больше всех ударов

Да, только Локо это не помогло!
Аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал список футболистов, ставших лучшими по нескольким показателям по итогам группового раунда Лиги чемпионов.
Наибольшее число перехватов (17) совершил полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев.
Лучший бомбардир (8 голов) – Роберт Левандовски («Бавария»)
Лучший ассистент (4 голевых передачи) – Рияд Марез («Манчестер Сити»)
Лидер по количеству ударов (28) – Криштиану Роналду («Ювентус»)
Лидер по количеству ключевых пасов (24) – Тони Кроос («Реал»)
Лидер по количеству успешных обводок (32) – Неймар («ПСЖ»)
Лидер по количеству отборов (38) – Аллан («Наполи»)
Лидер по количеству перехватов (17) – Владислав Игнатьев («Локомотив»)
Лидер по количеству сейвов (39) – Милан Борян («Црвена Звезда»)
Лидер по точности передач (95,7%) – Джон Стоунс («Манчестер Сити»).