«ПСЖ» отказался от трансфера Аллана, чтобы купить Паредеса

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Вчера, 23-го января, «Бомбардир» со ссылкой на Football Italia писал о договоренности «ПСЖ» по покупке Аллана у «Наполи» за 100 миллионов евро.
Источник выступил с опровержением информации – президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис запросил за полузащитника 120 миллионов.
Главной целью лидера чемпионата Франции стал хавбек «Зенита» Леандро Паредес. Сумма сделки может составить 40 миллионов. Еще 7 стороны могут заработать в виде бонусов.
24-летний аргентинец пропустил матч петербургского клуба против «Локомотива» (1:3) на товарищеском Кубке Матч Премьер. О травме футболиста не сообщалось.
- Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро.
- В текущем сезоне забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 22-х играх.
- Контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.
- Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов.