«ПСЖ» отказался от трансфера Аллана, чтобы купить Паредеса

Вчера, 23-го января, «Бомбардир» со ссылкой на Football Italia писал о договоренности «ПСЖ» по покупке Аллана у «Наполи» за 100 миллионов евро.

Источник выступил с опровержением информации – президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис запросил за полузащитника 120 миллионов.

Главной целью лидера чемпионата Франции стал хавбек «Зенита» Леандро Паредес. Сумма сделки может составить 40 миллионов. Еще 7 стороны могут заработать в виде бонусов.

24-летний аргентинец пропустил матч петербургского клуба против «Локомотива» (1:3) на товарищеском Кубке Матч Премьер. О травме футболиста не сообщалось.