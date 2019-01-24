Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» отказался от трансфера Аллана, чтобы купить Паредеса

    Вчера, 23-го января, «Бомбардир» со ссылкой на Football Italia писал о договоренности «ПСЖ» по покупке Аллана у «Наполи» за 100 миллионов евро.

    Источник выступил с опровержением информации – президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис запросил за полузащитника 120 миллионов.

    Главной целью лидера чемпионата Франции стал хавбек «Зенита» Леандро Паредес. Сумма сделки может составить 40 миллионов. Еще 7 стороны могут заработать в виде бонусов.

    24-летний аргентинец пропустил матч петербургского клуба против «Локомотива» (1:3) на товарищеском Кубке Матч Премьер. О травме футболиста не сообщалось.

    • Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро.
    • В текущем сезоне забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 22-х играх.
    • Контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2019 00:33
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 24 января 2019, 11:55

      Продать НеймАра и Мбапе.
      Купить Парелеса на все.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 января 2019, 10:12

      Де Лаурентис такой Де Лаурентис)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 января 2019, 00:52

      Согласились на 40, согласятся и на 50. Надо до лета подождать. И Краневиттера за 10 предложить дополнительно. Иначе не соглашаться.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11