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    «Наполи» отказал «ПСЖ» в трансфере Аллана за 50 миллионов

    «ПСЖ» интересуется полузащитником «Наполи» Алланом. Представители французского клуба предложили 50 миллионов евро за футболиста, но «Наполи» отказался продавать игрока.

    Сообщается, что итальянский клуб не намерен расставаться с футболистом, особенно в середине сезона.

    • Контракт Аллана с неаполитанцами рассчитан до июня 2023 года.
    • Ранее сообщалось об интересе «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» к футболисту
    • В текущем сезоне Аллан провел за «Наполи» 22 матча во всех турнирах и забил два гола.

    Источник: Football Italia

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    23.12.2018 21:15
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