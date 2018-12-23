«Наполи» отказал «ПСЖ» в трансфере Аллана за 50 миллионов

«ПСЖ» интересуется полузащитником «Наполи» Алланом. Представители французского клуба предложили 50 миллионов евро за футболиста, но «Наполи» отказался продавать игрока.

Сообщается, что итальянский клуб не намерен расставаться с футболистом, особенно в середине сезона.