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    Аллан: «Запрещаю сыну носить майку «Ювентуса» с Роналду»

    Несмотря на выступление за «Эвертон», Аллан не забыл противостояние «Наполи», за который играл ранее, с «Ювентусом». В связи с этим футболист запрещает сыну носить майки туринцев.

    «Дети очень любят Криштиану Роналду. Однако носить сыну майку «Ювентуса» с Роналду я запрещаю. Это главный соперник «Наполи».

    При этом у нас есть майки «Реала» с седьмым номером. Это нормально, что дети боготворят бомбардиров», – сказал Аллан.

    • Бразилец перешел из «Наполи» в «Эвертон» в сентябре.
    • В Неаполе Аллан провел 5 сезонов.
    • «Эвертон» сейчас идет в АПЛ 7-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Liverpool Echo

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