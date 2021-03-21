Аллан: «Запрещаю сыну носить майку «Ювентуса» с Роналду»

Несмотря на выступление за «Эвертон», Аллан не забыл противостояние «Наполи», за который играл ранее, с «Ювентусом». В связи с этим футболист запрещает сыну носить майки туринцев.

«Дети очень любят Криштиану Роналду. Однако носить сыну майку «Ювентуса» с Роналду я запрещаю. Это главный соперник «Наполи».

При этом у нас есть майки «Реала» с седьмым номером. Это нормально, что дети боготворят бомбардиров», – сказал Аллан.