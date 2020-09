«Эвертон» за 25 миллионов купил полузащитника «Наполи» Аллана

Хавбек Аллан официально перешел из «Наполи» в «Эвертон».

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 25 миллионов евро.

29-летний бразилец заключил с новым клубом контракт до июня 2023 года.

| Morning, Blues!We have completed the signing of @CBF_Futebol international Allan, with the midfielder penning a three-year deal until the end of June 2023. #BemVindoAllan