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    «ПСЖ» готов заплатить «Наполи» 80 миллионов за Аллана

    «Бомбардир» со ссылкой на Football Italia писал об отказе «Наполи» продавать полузащитника Аллана в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.

    По информации Corriere dello sport, французский клуб готов поднять сумму предложения до 80 миллионов. По данным источника, парижане видят в 27-летнем бразильце замену Адриану Рабьо, который в ближайшее время может перейти в «Барселону».

    Аллан пополнил состав «Наполи» в июле 2015 года, перейдя из «Удинезе» за 11,5 миллионов евро. В текущем сезоне он отдал две результативные передачи в 23-х матчах всех клубных турниров.

    Источник: Corriere dello sport

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