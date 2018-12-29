«ПСЖ» готов заплатить «Наполи» 80 миллионов за Аллана

«Бомбардир» со ссылкой на Football Italia писал об отказе «Наполи» продавать полузащитника Аллана в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.

По информации Corriere dello sport, французский клуб готов поднять сумму предложения до 80 миллионов. По данным источника, парижане видят в 27-летнем бразильце замену Адриану Рабьо, который в ближайшее время может перейти в «Барселону».

Аллан пополнил состав «Наполи» в июле 2015 года, перейдя из «Удинезе» за 11,5 миллионов евро. В текущем сезоне он отдал две результативные передачи в 23-х матчах всех клубных турниров.