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    «ПСЖ» хочет купить Аллана. Альтернатива – Барелла

    «ПСЖ» намерен приобрести полузащитника «Наполи» Аллана в зимнее трансферное окно.

    Главному тренеру парижан Томасу Тухелю очень понравилась игра бразильца в очных матчах на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    В качестве альтернативы 27-летнему хавбеку французский клуб рассматривает Николо Бареллу из «Кальяри».

    Сумма сделки может составить в районе 50 миллионов евро.

    • Контракт Аллана с неаполитанцами рассчитан до июня 2023 года.
    • Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Манчестер Сити» и «Баварии».
    • В текущем сезоне Аллан провел за «Наполи» 22 матча во всех турнирах и забил два гола.

    Источник: Football Italia

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