«ПСЖ» хочет купить Аллана. Альтернатива – Барелла

«ПСЖ» намерен приобрести полузащитника «Наполи» Аллана в зимнее трансферное окно.
Главному тренеру парижан Томасу Тухелю очень понравилась игра бразильца в очных матчах на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
В качестве альтернативы 27-летнему хавбеку французский клуб рассматривает Николо Бареллу из «Кальяри».
Сумма сделки может составить в районе 50 миллионов евро.
- Контракт Аллана с неаполитанцами рассчитан до июня 2023 года.
- Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Манчестер Сити» и «Баварии».
- В текущем сезоне Аллан провел за «Наполи» 22 матча во всех турнирах и забил два гола.