«ПСЖ» хочет купить Аллана. Альтернатива – Барелла

«ПСЖ» намерен приобрести полузащитника «Наполи» Аллана в зимнее трансферное окно.

Главному тренеру парижан Томасу Тухелю очень понравилась игра бразильца в очных матчах на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

В качестве альтернативы 27-летнему хавбеку французский клуб рассматривает Николо Бареллу из «Кальяри».

Сумма сделки может составить в районе 50 миллионов евро.