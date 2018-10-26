Хавбек «Наполи» Аллан впервые вызван в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил состав на товарищеские матчи против Уругвая (16 ноября) и Камеруна (20 ноября).
В национальную команду впервые был вызван полузащитник «Наполи» Аллан.
Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Габриэль Бразао («Крузейро»).
Защитники: Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Марсело («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Данило («Манчестер Сити»), Филипе Луис («Атлетико») Пабло («Бордо»), Деде («Крузейро»).
Полузащитники: Каземиро («Реал»), Артур, Филиппе Коутиньо (оба – «Барселона»), Аллан («Наполи»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд»), Уолас («Ганновер»), Виллиан («Челси»).
Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Дуглас Коста («Ювентус»), Ришарлисон («Эвертон»).