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    Хавбек «Наполи» Аллан впервые вызван в сборную Бразилии

    Главный тренер сборной Бразилии Тите объявил состав на товарищеские матчи против Уругвая (16 ноября) и Камеруна (20 ноября).

    В национальную команду впервые был вызван полузащитник «Наполи» Аллан.

    Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Габриэль Бразао («Крузейро»).

    Защитники: Маркиньос («ПСЖ»), Миранда («Интер»), Марсело («Реал»), Фабиньо («Ливерпуль»), Данило («Манчестер Сити»), Филипе Луис («Атлетико») Пабло («Бордо»), Деде («Крузейро»).

    Полузащитники: Каземиро («Реал»), Артур, Филиппе Коутиньо (оба – «Барселона»), Аллан («Наполи»), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд»), Уолас («Ганновер»), Виллиан («Челси»).

    Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), Дуглас Коста («Ювентус»), Ришарлисон («Эвертон»).

    Источник: Сайт Конфедерации бразильского футбола

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    26.10.2018 21:53
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