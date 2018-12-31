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    Ван Дейк, Витсель, Аллан – в команде первой половины сезона по версии Goal

    Портал Goal опубликовал свою сборную первой половины сезона-2018/19, составленной из футболистов топ-5 европейских чемпионатов.

    В команду вошли по два футболиста «Ювентуса», «Барселоны», дортмундской «Боруссии», «Наполи» и «Ливерпуля» и один игрок «Баварии».

    Голкипер: Алисон («Рома»).

    Защитники: Жоао Канселу («Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Калиду Кулибали («Наполи»), Жорди Альба («Барселона»).

    Полузащитники: Аллан («Наполи»), Аксель Витсель, Марко Ройс (оба – дортмундская «Боруссия»).

    Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»).

    Источник: Goal

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4708

      Cules2013 3 часа назад

      спорный список, начиная с вратаря

      0
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      Рейтинг: +363

      Zly > Cules2013 34 минуты назад

      по системе возможных голов и фактических аллисон ледирует среди всех. единственные конкуренты были облак и ханданович

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