Ван Дейк, Витсель, Аллан – в команде первой половины сезона по версии Goal

Портал Goal опубликовал свою сборную первой половины сезона-2018/19, составленной из футболистов топ-5 европейских чемпионатов.

В команду вошли по два футболиста «Ювентуса», «Барселоны», дортмундской «Боруссии», «Наполи» и «Ливерпуля» и один игрок «Баварии».

Голкипер: Алисон («Рома»).

Защитники: Жоао Канселу («Ювентус»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Калиду Кулибали («Наполи»), Жорди Альба («Барселона»).

Полузащитники: Аллан («Наполи»), Аксель Витсель, Марко Ройс (оба – дортмундская «Боруссия»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»).