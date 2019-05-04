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Алехандро Гальвез
Статистика
Алехандро Гальвез - статистика
Завершил карьеру
6 июня 1989 (37), Гранада
#6 | Защитник
190 см | 79 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Германия. Кубок 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
17
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
4 : 1
04.05.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
1 : 0
28.04.2019
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
5 : 0
25.04.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
33'
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
0 : 0
20.04.2019
Уэска
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.04.2019
Валенсия
1' - 90'
55'
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
3 : 1
17.03.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
66'
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
3 : 1
09.03.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0 : 1
16.02.2019
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
2 : 1
09.02.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1 : 2
04.02.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
0 : 1
28.01.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Райо Вальекано
2 : 2
20.01.2019
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
4 : 2
11.01.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 1
05.01.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
2 : 1
23.12.2018
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1 : 0
15.12.2018
Райо Вальекано
1' - 54'
39'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2 : 0
09.12.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 0
30.11.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
3 : 0
24.11.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
51'
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
2 : 3
03.11.2018
Барселона
1' - 71'
Испания. Примера, 10 тур
Жирона
2 : 1
27.10.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
61'
33'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 1
24.10.2018
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
1 : 2
21.10.2018
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Леганес
1 : 0
06.10.2018
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
2 : 2
28.09.2018
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
25.09.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0 : 1
14.09.2018
Райо Вальекано
Был в запасе
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