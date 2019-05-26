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Доменико Майетта
Статистика
Доменико Майетта - статистика
Завершил карьеру
3 августа 1982 (44), Кариати
#22 | Защитник
185 см | 77 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эмполи
21
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Интер
2 : 1
26.05.2019
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
4 : 1
19.05.2019
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
2 : 4
20.04.2019
СПАЛ
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3 : 2
07.04.2019
Эмполи
1' - 90'
40'
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
2 : 1
03.04.2019
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Ювентус
1 : 0
30.03.2019
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
2 : 1
17.03.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
2 : 1
11.03.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
3 : 3
02.03.2019
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
3 : 0
22.02.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 0
07.02.2019
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 2
02.02.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
3 : 0
26.12.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Эмполи
2 : 4
22.12.2018
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
3 : 1
16.12.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Эмполи
2 : 1
09.12.2018
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
СПАЛ
2 : 2
01.12.2018
Эмполи
1' - 90'
15'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
3 : 2
25.11.2018
Аталанта
1' - 90'
67'
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
2 : 1
11.11.2018
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
5 : 1
02.11.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
1 : 2
27.10.2018
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
3 : 3
21.10.2018
Эмполи
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
0 : 2
06.10.2018
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
1 : 0
30.09.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
1 : 1
27.09.2018
Милан
1' - 90'
53'
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
3 : 1
21.09.2018
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Эмполи
0 : 1
16.09.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кьево
0 : 0
02.09.2018
Эмполи
1' - 90'
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