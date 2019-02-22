|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|21
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.05.2019
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|19.05.2019
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|4:1
|Торино (Турин)
|20.04.2019
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:4
|СПАЛ (Феррара)
|07.04.2019
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:2
|Эмполи (Эмполи)
|40'
|03.04.2019
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Наполи (Неаполь)
|30.03.2019
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|17.03.2019
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|11.03.2019
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|02.03.2019
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:3
|Парма (Парма)
|22.02.2019
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:0
|Эмполи (Эмполи)
|07.02.2019
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|02.02.2019
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Кьево (Верона)
|26.12.2018
|1' -90'
|Торино (Турин)
|3:0
|Эмполи (Эмполи)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:4
|Сампдория (Генуя)
|16.12.2018
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:1
|Эмполи (Эмполи)
|09.12.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|01.12.2018
|1' -90'
|СПАЛ (Феррара)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|15'
|25.11.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|3:2
|Аталанта (Бергамо)
|67'
|11.11.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|02.11.2018
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Эмполи (Эмполи)
|27.10.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|21.10.2018
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:3
|Эмполи (Эмполи)
|69'
|06.10.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Рома (Рим)
|30.09.2018
|1' -90'
|Парма (Парма)
|1:0
|Эмполи (Эмполи)
|27.09.2018
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Милан (Милан)
|53'
|21.09.2018
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:1
|Эмполи (Эмполи)
|16.09.2018
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Лацио (Рим)
|02.09.2018
|1' -90'
|Кьево (Верона)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)