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    Доменико Майетта - статистика

    Защитник
    Имя Доменико
    Фамилия Майетта
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кариати
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 августа 1982 (40 лет)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 21 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.05.2019 1' -90' Интер (Милан) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    19.05.2019 1' -90' Эмполи (Эмполи) 4:1 Торино (Турин)
    20.04.2019 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:4 СПАЛ (Феррара)
    07.04.2019 1' -90' Удинезе (Удине) 3:2 Эмполи (Эмполи)
    40'
    03.04.2019 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Наполи (Неаполь)
    30.03.2019 1' -90' Ювентус (Турин) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    17.03.2019 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    11.03.2019 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    02.03.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:3 Парма (Парма)
    22.02.2019 Был в запасе Милан (Милан) 3:0 Эмполи (Эмполи)
    07.02.2019 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    02.02.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Кьево (Верона)
    26.12.2018 1' -90' Торино (Турин) 3:0 Эмполи (Эмполи)
    22.12.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:4 Сампдория (Генуя)
    16.12.2018 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:1 Эмполи (Эмполи)
    09.12.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Болонья (Болонья)
    01.12.2018 1' -90' СПАЛ (Феррара) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    15'
    25.11.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 3:2 Аталанта (Бергамо)
    67'
    11.11.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Удинезе (Удине)
    02.11.2018 1' -90' Наполи (Неаполь) 5:1 Эмполи (Эмполи)
    27.10.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:2 Ювентус (Турин)
    21.10.2018 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 3:3 Эмполи (Эмполи)
    69'
    06.10.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 0:2 Рома (Рим)
    30.09.2018 1' -90' Парма (Парма) 1:0 Эмполи (Эмполи)
    27.09.2018 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:1 Милан (Милан)
    53'
    21.09.2018 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 3:1 Эмполи (Эмполи)
    16.09.2018 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:1 Лацио (Рим)
    02.09.2018 1' -90' Кьево (Верона) 0:0 Эмполи (Эмполи)
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