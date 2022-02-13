Поль Ллонч - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Ллонч
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Поль
|Фамилия
|Ллонч
|Команда
|Виллем II
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 октября 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виллем II
|25
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|3:0
|Утрехт (Утрехт)
|49'
|11.05.2022
|1' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|1:1
|Виллем II (Тилбург)
|07.05.2022
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|2:0
|Хераклес (Альмело)
|01.05.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:2
|Виллем II (Тилбург)
|24.04.2022
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|08.04.2022
|73' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:0
|Виллем II (Тилбург)
|02.04.2022
|74' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Виллем II (Тилбург)
|20.03.2022
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|2:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|13.02.2022
|1' -28'
|Спарта (Роттердам)
|1:0
|Виллем II (Тилбург)
|06.02.2022
|1' -85'
|Виллем II (Тилбург)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|22.01.2022
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|Твенте (Энсхеде)
|14.01.2022
|1' -76'
|Зволле (Зволле)
|2:0
|Виллем II (Тилбург)
|22.12.2021
|1' -71'
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|НЕК (Неймеген)
|18.12.2021
|1' -66'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|4:1
|Виллем II (Тилбург)
|10.12.2021
|Был в запасе
|Виллем II (Тилбург)
|1:3
|Камбур (Лиуварден)
|27.11.2021
|1' -71'
|Виллем II (Тилбург)
|0:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|17'
|06.11.2021
|1' -62'
|Виллем II (Тилбург)
|0:3
|Спарта (Роттердам)
|31.10.2021
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|5:1
|Виллем II (Тилбург)
|22.10.2021
|1' -84'
|Виллем II (Тилбург)
|1:1
|Фортуна (Ситтард)
|17.10.2021
|1' -68'
|Твенте (Энсхеде)
|1:1
|Виллем II (Тилбург)
|02.10.2021
|1' -90'
|Хераклес (Альмело)
|3:2
|Виллем II (Тилбург)
|25.09.2021
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|2:1
|ПСВ (Эйндховен)
|21.09.2021
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:2
|Виллем II (Тилбург)
|18.09.2021
|1' -90'
|Виллем II (Тилбург)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|54'
|12.09.2021
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|0:0
|Виллем II (Тилбург)
|64'
|28.08.2021
|1' -89'
|Виллем II (Тилбург)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|22.08.2021
|1' -89'
|Витесс (Арнем)
|0:3
|Виллем II (Тилбург)