Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Поль Ллонч - статистика

Завершил карьеру
7 октября 1992 (33)
#8 | Полузащитник
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виллем II
25
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Виллем II
3 : 0
15.05.2022
Утрехт
1' - 90'
49'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Камбур
1 : 1
11.05.2022
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Виллем II
2 : 0
07.05.2022
Хераклес
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
ПСВ
4 : 2
01.05.2022
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Виллем II
1 : 0
24.04.2022
Витесс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 0
08.04.2022
Виллем II
73' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фейеноорд
2 : 0
02.04.2022
Виллем II
74' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Виллем II
2 : 2
20.03.2022
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Фортуна
1 : 0
13.03.2022
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Спарта
1 : 0
13.02.2022
Виллем II
1' - 28'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Виллем II
3 : 1
06.02.2022
РКС Ваалвейк
1' - 85'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Виллем II
0 : 1
22.01.2022
Твенте
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Зволле
2 : 0
14.01.2022
Виллем II
1' - 76'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Виллем II
0 : 1
22.12.2021
НЕК
1' - 71'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
18.12.2021
Виллем II
1' - 66'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Виллем II
1 : 3
10.12.2021
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Виллем II
0 : 1
27.11.2021
Гоу Эхед Иглс
1' - 71'
17'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
0 : 3
06.11.2021
Спарта
1' - 62'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
5 : 1
31.10.2021
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 1
22.10.2021
Фортуна
1' - 84'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 1
17.10.2021
Виллем II
1' - 68'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Хераклес
3 : 2
02.10.2021
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Виллем II
2 : 1
25.09.2021
ПСВ
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
21.09.2021
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Виллем II
2 : 1
18.09.2021
Гронинген
1' - 90'
54'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
НЕК
0 : 0
12.09.2021
Виллем II
1' - 90'
64'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Виллем II
1 : 0
28.08.2021
Зволле
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Витесс
0 : 3
22.08.2021
Виллем II
1' - 90'
Главные новости
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+