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    Поль Ллонч - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Поль
    Фамилия Ллонч
    Команда Виллем II
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 октября 1992 (30 лет)
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виллем II 25 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 3:0 Утрехт (Утрехт)
    49'
    11.05.2022 1' -90' Камбур (Лиуварден) 1:1 Виллем II (Тилбург)
    07.05.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 2:0 Хераклес (Альмело)
    01.05.2022 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:2 Виллем II (Тилбург)
    24.04.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 1:0 Витесс (Арнем)
    08.04.2022 73' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:0 Виллем II (Тилбург)
    02.04.2022 74' -90' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Виллем II (Тилбург)
    20.03.2022 Был в запасе Виллем II (Тилбург) 2:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    13.03.2022 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    13.02.2022 1' -28' Спарта (Роттердам) 1:0 Виллем II (Тилбург)
    06.02.2022 1' -85' Виллем II (Тилбург) 3:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    22.01.2022 1' -90' Виллем II (Тилбург) 0:1 Твенте (Энсхеде)
    14.01.2022 1' -76' Зволле (Зволле) 2:0 Виллем II (Тилбург)
    22.12.2021 1' -71' Виллем II (Тилбург) 0:1 НЕК (Неймеген)
    18.12.2021 1' -66' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 4:1 Виллем II (Тилбург)
    10.12.2021 Был в запасе Виллем II (Тилбург) 1:3 Камбур (Лиуварден)
    27.11.2021 1' -71' Виллем II (Тилбург) 0:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    17'
    06.11.2021 1' -62' Виллем II (Тилбург) 0:3 Спарта (Роттердам)
    31.10.2021 1' -90' Утрехт (Утрехт) 5:1 Виллем II (Тилбург)
    22.10.2021 1' -84' Виллем II (Тилбург) 1:1 Фортуна (Ситтард)
    17.10.2021 1' -68' Твенте (Энсхеде) 1:1 Виллем II (Тилбург)
    02.10.2021 1' -90' Хераклес (Альмело) 3:2 Виллем II (Тилбург)
    25.09.2021 1' -90' Виллем II (Тилбург) 2:1 ПСВ (Эйндховен)
    21.09.2021 1' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:2 Виллем II (Тилбург)
    18.09.2021 1' -90' Виллем II (Тилбург) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    54'
    12.09.2021 1' -90' НЕК (Неймеген) 0:0 Виллем II (Тилбург)
    64'
    28.08.2021 1' -89' Виллем II (Тилбург) 1:0 Зволле (Зволле)
    22.08.2021 1' -89' Витесс (Арнем) 0:3 Виллем II (Тилбург)
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