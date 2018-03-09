Борха Валле Балонга - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Борха
|Фамилия
|Валле Балонга
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июля 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Борха
|Фамилия
|Валле Балонга
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 июля 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Депортиво
|5
|3
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2018
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|2:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|12.05.2018
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:4
|Вильярреал (Вильярреал)
|58' 88' 61'
|05.05.2018
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|29.04.2018
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:4
|Барселона (Барселона)
|40'
|20.04.2018
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|17.04.2018
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|14.04.2018
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|2:3
|Депортиво (Ла-Корунья)
|53'
|06.04.2018
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|3:2
|Малага (Малага)
|85'
|01.04.2018
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|09.03.2018
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|03.03.2018
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|23.02.2018
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|02.02.2018
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|5:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|27.01.2018
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:2
|Леванте (Валенсия)
|21.01.2018
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|7:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|07.01.2018
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:3
|Сельта (Виго)
|17.12.2017
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|09.12.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:0
|Леганес (Леганес)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|19.11.2017
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|3:2
|Депортиво (Ла-Корунья)
|15.10.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|24.09.2017
|74' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|4:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|20.09.2017
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|20.08.2017
|79' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:3
|Реал (Мадрид)