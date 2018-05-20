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Борха Валле Балонга
Статистика
Борха Валле Балонга - статистика
Завершил карьеру
9 июля 1992 (34)
#19 | Нападающий
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Кубок 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
5
3
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2 : 1
20.05.2018
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
2 : 4
12.05.2018
Вильярреал
1' - 90'
58, 88'
61'
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1 : 1
05.05.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Депортиво
2 : 4
29.04.2018
Барселона
1' - 90'
40'
Испания. Примера, 34 тур
Леганес
0 : 0
20.04.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Депортиво
0 : 0
17.04.2018
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
2 : 3
14.04.2018
Депортиво
Был в запасе
53'
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3 : 2
06.04.2018
Малага
Был в запасе
85'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетико
1 : 0
01.04.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Жирона
2 : 0
09.03.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Депортиво
1 : 1
03.03.2018
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
0 : 0
23.02.2018
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
5 : 0
02.02.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
2 : 2
27.01.2018
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал
7 : 1
21.01.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Депортиво
1 : 2
13.01.2018
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вильярреал
1 : 1
07.01.2018
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Депортиво
1 : 3
23.12.2017
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
4 : 0
17.12.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Депортиво
1 : 0
09.12.2017
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
2 : 0
02.12.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Малага
3 : 2
19.11.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Эйбар
0 : 0
15.10.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
2 : 1
30.09.2017
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эспаньол
4 : 1
24.09.2017
Депортиво
74' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
1 : 0
20.09.2017
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
2 : 1
16.09.2017
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
0 : 3
20.08.2017
Реал
79' - 90'
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