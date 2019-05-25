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Марселло Тротта
Статистика
Марселло Тротта - статистика
Завершил карьеру
29 сентября 1992 (33), Капуа
#29 | Нападающий
187 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Англия. Кубок 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрозиноне
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2 : 0
19.05.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фрозиноне
1 : 3
12.05.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2 : 2
05.05.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фрозиноне
0 : 2
28.04.2019
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
1 : 0
20.04.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фрозиноне
1 : 3
14.04.2019
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0 : 1
07.04.2019
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
3 : 2
03.04.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
0 : 1
31.03.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Эмполи
2 : 1
17.03.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Фрозиноне
1 : 2
10.03.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
0 : 0
03.03.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фрозиноне
2 : 3
23.02.2019
Рома
77' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3 : 0
15.02.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
0 : 1
10.02.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фрозиноне
0 : 1
04.02.2019
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
0 : 4
27.01.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Сассуоло
2 : 6
29.12.2018
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
3 : 1
26.12.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
1 : 1
22.12.2018
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фрозиноне
0 : 2
16.12.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сассуоло
3 : 3
09.12.2018
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
0 : 0
02.12.2018
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
2 : 1
25.11.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
1 : 1
11.11.2018
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
0 : 2
04.11.2018
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
0 : 0
22.10.2018
Сассуоло
Был в запасе
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