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    Марселло Тротта - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Марселло
    Фамилия Тротта
    Команда Фрозиноне
    Состав Основной
    Родной город Капуа
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрозиноне 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Кьево (Верона)
    19.05.2019 1' -90' Милан (Милан) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    12.05.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:3 Удинезе (Удине)
    05.05.2019 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    28.04.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Наполи (Неаполь)
    20.04.2019 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    14.04.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:3 Интер (Милан)
    07.04.2019 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    03.04.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 3:2 Парма (Парма)
    31.03.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 СПАЛ (Феррара)
    17.03.2019 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10.03.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Торино (Турин)
    03.03.2019 Был в запасе Дженоа (Генуя) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    23.02.2019 77' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 2:3 Рома (Рим)
    15.02.2019 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10.02.2019 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    04.02.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 Лацио (Рим)
    27.01.2019 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:4 Фрозиноне (Фрозиноне)
    29.12.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:6 Аталанта (Бергамо)
    26.12.2018 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Сассуоло (Сассуоло)
    22.12.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Торино (Турин)
    16.12.2018 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    09.12.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 3:3 Фиорентина (Флоренция)
    02.12.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Удинезе (Удине)
    25.11.2018 Был в запасе Парма (Парма) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    11.11.2018 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Лацио (Рим)
    04.11.2018 Был в запасе Кьево (Верона) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    22.10.2018 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
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