Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Англия. Кубок 2012/2013 Англия. Премьер-Лига 2011/2012