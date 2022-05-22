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Пако Алькасер
Статистика
Пако Алькасер - статистика
Завершил карьеру
30 августа 1993 (33), Торрент
#9 | Нападающий
183 см | 74 кг
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Вильярреал
18
1
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Барселона
0 : 2
22.05.2022
Вильярреал
1' - 67'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
1 : 2
15.05.2022
Реал Сосьедад
75' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
1 : 5
12.05.2022
Вильярреал
1' - 66'
38'
Испания. Примера, 35 тур
Вильярреал
1 : 1
08.05.2022
Севилья
72' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Алавес
2 : 1
30.04.2022
Вильярреал
75' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Вильярреал
2 : 0
19.04.2022
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
1 : 2
16.04.2022
Вильярреал
1' - 61'
7'
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
1 : 1
09.04.2022
Атлетик
1' - 61'
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
2 : 0
02.04.2022
Вильярреал
76' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
1 : 4
19.02.2022
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
0 : 0
12.02.2022
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
0 : 2
06.02.2022
Вильярреал
1' - 63'
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
2 : 0
12.12.2021
Райо Вальекано
85' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
1 : 0
04.12.2021
Вильярреал
1' - 62'
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
1 : 3
27.11.2021
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
1 : 0
07.11.2021
Хетафе
1' - 71'
10'
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
2 : 0
30.10.2021
Вильярреал
71' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
3 : 3
26.10.2021
Кадис
1' - 74'
45'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
2 : 1
23.10.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
1 : 2
17.10.2021
Осасуна
78' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Реал
0 : 0
25.09.2021
Вильярреал
1' - 58'
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
4 : 1
22.09.2021
Эльче
1' - 75'
5'
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
0 : 0
19.09.2021
Вильярреал
57' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Атлетико
2 : 2
29.08.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
0 : 0
21.08.2021
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Вильярреал
0 : 0
16.08.2021
Гранада
Был в запасе
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