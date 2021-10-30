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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Вильярреал
Валенсия - Вильярреал: обзор матча 30 октября 2021
Валенсия
30.10.2021, суббота, 19:30
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Вильярреал
43'
У. Гильямон
77'
К. Солер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Вильярреал
Замена
У. Дуро
️️️️
Г. Гедеш
82'
Замена
К. Пиччини
️️️️
Х. Луис Гайя
82'
79'
Желтая карточка
С. Чуквуэзе
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Солер
77'
75'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
73'
Желтая карточка
М. Тригерос
Замена
М. Дьякаби
️️️️
Г. Паулиста
72'
72'
Замена
А. Морено
️️️️
П. Эступиньян
Замена
Т. Корреа
️️️️
М. Андре
72'
71'
Замена
П. Алькасер
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
О. Альдрете
63'
61'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Э. Капу
53'
Желтая карточка
А. Данжума
Замена
К. Солер
️️️️
У. Рачич
53'
Желтая карточка
У. Гильямон
47'
47'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Д. Парехо
46'
Замена
Б. Диа
️️️️
Й. Пино
ГОЛ! 1:0!
У. Гильямон
Пас отдал
Д. Фулкье
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Валенсия
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
4-2-1-2-1
24
Силлессен
14
Гайя
3
Паулиста
15
Альдрете
20
Фулкье
22
Гильямон
10
Рачич
10
Васс
11
Гедеш
11
Кошта
10
Андре
4-2-1-3
28
Рульи
92
Орье
14
Торрес
39
Альбиоль
2
Эступиньян
6
Капу
13
Коклен
10
Парехо
10
Пино
7
Данжума
16
Гомес
3
Паулиста
4
Дьякаби
4
Дьякаби
3
Паулиста
10
Андре
14
Корреа
14
Корреа
10
Андре
14
Гайя
12
Пиччини
12
Пиччини
14
Гайя
10
Рачич
18
Солер
18
Солер
10
Рачич
11
Гедеш
9
Дуро
9
Дуро
11
Гедеш
2
Эступиньян
5
Морено
5
Морено
2
Эступиньян
6
Капу
14
Тригерос
14
Тригерос
6
Капу
10
Парехо
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Парехо
16
Гомес
9
Алькасер
9
Алькасер
16
Гомес
10
Пино
22
Диа
22
Диа
10
Пино
Остались в запасе
Валенсия
Вильярреал
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
80
Юнус Муса
ПВ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Вильярреал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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