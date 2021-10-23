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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Вильярреал
Атлетик - Вильярреал: обзор матча 23 октября 2021
Атлетик
23.10.2021, суббота, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
14'
Р. Гарсия
77'
И. Муньяин (П)
32'
Ф. Коклен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вильярреал
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
90'
+1
Замена
Н. Уильямс
️️️️
И. Муньяин
87'
Замена
О. Саррага
️️️️
А. Беренгер
87'
Пенальти не реализован!
А. Беренгер
82'
80'
Желтая карточка
П. Эступиньян
ГОЛ с пенальти! 2:1!
И. Муньяин
77'
76'
Желтая карточка
А. Морено
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
72'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
72'
65'
Замена
С. Орье
️️️️
Х. Фойт
63'
Замена
Д. Раба
️️️️
Й. Пино
62'
Замена
А. Морено
️️️️
Ф. Коклен
55'
Желтая карточка
Х. Фойт
32'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коклен
Пас отдал
А. Данжума
21'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Ж. Морено
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Уильямс
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
18
Баленсиага
3
Вивиан
26
Мартинес
15
Леке
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
10
Муньяин
7
Беренгер
14
Гарсия
9
Уильямс
4-2-1-2-1
28
Рульи
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Эступиньян
6
Капу
13
Коклен
10
Парехо
10
Пино
7
Данжума
7
Морено
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
6
Саррага
6
Саррага
7
Беренгер
10
Муньяин
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Муньяин
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
13
Коклен
5
Морено
5
Морено
13
Коклен
8
Фойт
92
Орье
92
Орье
8
Фойт
7
Морено
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
7
Морено
10
Пино
19
Раба
19
Раба
10
Пино
Остались в запасе
Атлетик
Вильярреал
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Атлетик - Вильярреал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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