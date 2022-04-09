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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Атлетик
Вильярреал - Атлетик: обзор матча 09 апреля 2022
Вильярреал
09.04.2022, суббота, 19:30
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Атлетик
60'
А. Педраса
43'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Атлетик
90'
+1
Желтая карточка
О. Сансет
90'
Желтая карточка
Д. Гарсия
85'
Желтая карточка
А. Петха
Желтая карточка
А. Манди
81'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
С. Чуквуэзе
78'
Замена
Х. Фойт
️️️️
М. Гаспар
78'
76'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
О. де Маркос
76'
Замена
О. Саррага
️️️️
У. Венцедор
66'
Замена
О. Сансет
️️️️
Р. Гарсия
Замена
Ж. Морено
️️️️
М. Тригерос
61'
Замена
А. Данжума
️️️️
Й. Пино
61'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
П. Алькасер
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Педраса
Пас отдал
С. Чуквуэзе
60'
56'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
Желтая карточка
А. Педраса
50'
43'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гарсия
Пас отдал
И. Муньяин
27'
Замена
А. Петха
️️️️
М. Весга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-2-3-1
1
Асенхо
23
Педраса
92
Орье
2
Манди
2
Гаспар
14
Тригерос
10
Иборра
16
Гомес
21
Чуквуэзе
10
Пино
9
Алькасер
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
5
Альварес
18
Баленсиага
6
Весга
12
Венцедор
7
Беренгер
10
Муньяин
9
Уильямс
14
Гарсия
9
Алькасер
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
9
Алькасер
2
Гаспар
8
Фойт
8
Фойт
2
Гаспар
21
Чуквуэзе
13
Коклен
13
Коклен
21
Чуквуэзе
10
Пино
7
Данжума
7
Данжума
10
Пино
14
Тригерос
7
Морено
7
Морено
14
Тригерос
14
Гарсия
8
Сансет
8
Сансет
14
Гарсия
6
Весга
18
Петха
18
Петха
6
Весга
18
де Маркос
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
18
де Маркос
12
Венцедор
6
Саррага
6
Саррага
12
Венцедор
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
Остались в запасе
Вильярреал
Атлетик
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вильярреал - Атлетик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Okko Спорт
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