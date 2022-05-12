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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Вильярреал
Райо Вальекано - Вильярреал: обзор матча 12 мая 2022
Райо Вальекано
12.05.2022, четверг, 21:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 5
Завершен
Вильярреал
21'
С. Гвардиола
3'
А. Педраса
27'
Х. Фойт
38'
П. Алькасер
45+1'
П. Торрес
88'
А. Педраса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Вильярреал
Замена
А. Асенсио
️️️️
А. Гарсия
90'
Замена
К. Родригес
️️️️
С. Комесанья
90'
88'
ГОЛ! 1:5!
А. Педраса
Пас отдал
Б. Диа
83'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
81'
Замена
В. Иборра
️️️️
Э. Капу
Желтая карточка
М. Силла
77'
Желтая карточка
У. Лопес
76'
73'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Х. Фойт
66'
Замена
А. Манди
️️️️
П. Торрес
66'
Замена
Б. Диа
️️️️
П. Алькасер
61'
Желтая карточка
Х. Рульи
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Гвардиола
59'
Замена
Р. Нтека
️️️️
Н. Мараш
59'
Замена
М. Силла
️️️️
Бебе
59'
46'
Замена
Н. Джексон
️️️️
Д. Ло Чельсо
Желтая карточка
С. Комесанья
45'
+2
Желтая карточка
А. Гарсия
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 1:4!
П. Торрес
Пас отдал
Д. Парехо
38'
ГОЛ! 1:3!
П. Алькасер
Пас отдал
А. Педраса
Желтая карточка
Н. Мараш
30'
27'
ГОЛ! 1:2!
Х. Фойт
Пас отдал
П. Торрес
ГОЛ! 1:1!
С. Гвардиола
21'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Педраса
Пас отдал
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Санти Комесанья
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Оскар Трехо
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Алехандро Асенсио
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Вильярреал
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
15
Мараш
24
Катена
20
Баллиу
23
Валентин
8
Лопес
18
Гарсия
14
Комесанья
12
Бебе
14
Гвардиола
4-1-2-2-1
28
Рульи
8
Фойт
39
Альбиоль
14
Торрес
23
Педраса
6
Капу
10
Парехо
14
Тригерос
21
Чуквуэзе
20
Ло Чельсо
9
Алькасер
14
Комесанья
13
Родригес
13
Родригес
14
Комесанья
15
Мараш
11
Нтека
11
Нтека
15
Мараш
18
Гарсия
14
Асенсио
14
Асенсио
18
Гарсия
14
Гвардиола
9
Фалькао
9
Фалькао
14
Гвардиола
12
Бебе
14
Силла
14
Силла
12
Бебе
14
Торрес
2
Манди
2
Манди
14
Торрес
8
Фойт
2
Гаспар
2
Гаспар
8
Фойт
6
Капу
10
Иборра
10
Иборра
6
Капу
20
Ло Чельсо
11
Джексон
11
Джексон
20
Ло Чельсо
9
Алькасер
22
Диа
22
Диа
9
Алькасер
Остались в запасе
Райо Вальекано
Вильярреал
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Оскар Трехо
ЦП
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
8
Оскар Трехо
ЦП
Остались в запасе
1
Икер Альварес
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Райо Вальекано - Вильярреал
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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