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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Реал Сосьедад
Вильярреал - Реал Сосьедад: обзор матча 15 мая 2022
Вильярреал
15.05.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 37 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
43'
Ф. Коклен
56'
А. Исак
73'
М. Субименди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
90'
+6
88'
Замена
Порту
️️️️
А. Исак
82'
Желтая карточка
А. Исак
81'
Замена
А. Янузай
️️️️
А. Серлот
Замена
М. Тригерос
️️️️
Ф. Коклен
81'
Замена
М. Гаспар
️️️️
Р. Альбиоль
81'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
77'
Замена
П. Алькасер
️️️️
С. Чуквуэзе
75'
Замена
А. Педраса
️️️️
П. Эступиньян
75'
73'
ГОЛ! 1:2!
М. Субименди
Желтая карточка
Х. Фойт
68'
Замена
Н. Джексон
️️️️
Б. Диа
65'
65'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Ильярраменди
56'
ГОЛ! 1:1!
А. Исак
Пас отдал
А. Горосабель
46'
Замена
А. Горосабель
️️️️
Х. Сальдуа
ГОЛ! 1:0!
Ф. Коклен
Пас отдал
Д. Парехо
43'
2'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Икер Альварес
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Николас Джексон
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Порту
ПВ
4-2-1-2-1
28
Рульи
2
Эступиньян
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
13
Коклен
10
Парехо
20
Ло Чельсо
21
Чуквуэзе
22
Диа
4-3-1-2
1
Ремиро
2
Сальдуа
5
Субельдия
24
Ле Норман
15
Рико
14
Ильярраменди
36
Субименди
23
Мерино
21
Сильва
9
Исак
9
Серлот
2
Эступиньян
23
Педраса
23
Педраса
2
Эступиньян
39
Альбиоль
2
Гаспар
2
Гаспар
39
Альбиоль
13
Коклен
14
Тригерос
14
Тригерос
13
Коклен
22
Диа
11
Джексон
11
Джексон
22
Диа
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
9
Алькасер
21
Чуквуэзе
2
Сальдуа
2
Горосабель
2
Горосабель
2
Сальдуа
14
Ильярраменди
12
Рафинья
12
Рафинья
14
Ильярраменди
9
Серлот
24
Янузай
24
Янузай
9
Серлот
9
Исак
10
Порту
10
Порту
9
Исак
Остались в запасе
Вильярреал
Реал Сосьедад
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
1
Икер Альварес
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Вильярреал - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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