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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 19 апреля 2022
Вильярреал
19.04.2022, вторник, 22:30
Испания. Примера, 33 тур
2 : 0
Завершен
Валенсия
10'
А. Данжума (П)
17'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Валенсия
Желтая карточка
С. Орье
84'
Замена
В. Иборра
️️️️
Д. Парехо
82'
Замена
С. Орье
️️️️
Х. Фойт
82'
77'
Замена
К. Куандреди
️️️️
У. Рачич
Желтая карточка
М. Тригерос
75'
Замена
Б. Диа
️️️️
А. Данжума
71'
Замена
М. Гомес
️️️️
Д. Ло Чельсо
71'
66'
Желтая карточка
И. Мориба
64'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Т. Корреа
55'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Х. Васкес
55'
Замена
И. Мориба
️️️️
К. Солер
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Й. Пино
46'
40'
Желтая карточка
М. Андре
ГОЛ! 2:0!
А. Данжума
Пас отдал
Х. Фойт
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Данжума
10'
9'
Желтая карточка
Э. Джемерт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Йереми Пино
АП
7
Арно Данжума
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Элдер Кошта
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
22
Булайе Диа
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
17
Брайан Хиль
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
88
Коба Куандреди
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
4-1-2-2-1
28
Рульи
2
Эступиньян
2
Манди
39
Альбиоль
8
Фойт
6
Капу
14
Тригерос
10
Парехо
10
Пино
20
Ло Чельсо
7
Данжума
3-3-1-2-1
24
Силлессен
26
Иранцо
3
Москера
5
Джемерт
14
Корреа
10
Рачич
21
Васкес
18
Солер
80
Муса
11
Кошта
10
Андре
8
Фойт
92
Орье
92
Орье
8
Фойт
10
Парехо
10
Иборра
10
Иборра
10
Парехо
20
Ло Чельсо
16
Гомес
16
Гомес
20
Ло Чельсо
10
Пино
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
10
Пино
7
Данжума
22
Диа
22
Диа
7
Данжума
21
Васкес
14
Гайя
14
Гайя
21
Васкес
18
Солер
6
Мориба
6
Мориба
18
Солер
10
Рачич
88
Куандреди
88
Куандреди
10
Рачич
14
Корреа
90
Черышев
90
Черышев
14
Корреа
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Уго Гильямон
ОП
1
Хауме
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
22
Уго Гильямон
ОП
1
Хауме
ВР
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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