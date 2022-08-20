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Пако Алькасер
Новости
Пако Алькасер - новости
Завершил карьеру
30 августа 1993 (33), Торрент
#9 | Нападающий
183 см | 74 кг
Испания
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«Вильярреал» расторг контракт с Алькасером. Его покупали за 23 миллиона
2022.08.20 08:33
1
«Шарджа» аннулировала аренду Алькасера через два дня после перехода
2022.08.19 15:50
Фото
Экс-форвард «Барселоны» Алькасер перешел в клуб из ОАЭ
2022.08.18 07:29
Кавани выбрал новый клуб. Он бесплатно ушел из «Манчестер Юнайтед»
2022.07.19 14:14
2
El Gol Digital: «Вильярреал» ищет замену Алькасеру. Азмун – приоритетный вариант
2021.08.02 19:43
4
Примера. «Валенсия» проиграла «Вильярреалу», Черышев провел весь матч на скамейке
2020.06.28 20:51
2
Фото
«Вильярреал» купил у «Боруссии» Алькасера за 23 миллиона
2020.01.30 20:48
AS: Алькасер может вернуться в Ла Лигу
2020.01.28 10:18
«Тоттенхэм» рассматривает четырех игроков из Бундеслиги на случай, если не подпишет Виллиана Жозе
2020.01.26 08:40
3
Football Italia: «Боруссия» оценила Алькасера в 40 миллионов
2020.01.02 16:32
1
Алькасер может перейти в «Атлетико»
2019.12.30 17:05
1
Marca: Алькасер решил покинуть «Боруссию» из-за покупки Холанда
2019.12.30 09:44
2
Алькасер: «В «Барселоне» некоторые относились ко мне негативно»
2019.09.15 11:04
3
Алькасер побил рекорд Бундеслиги по голам в компенсированное время
2019.03.31 11:15
3
Алькасер – лидер топ-5 лиг Европы по соотношению голов и минут
2019.03.20 00:44
4
Алькасер повторил личный рекорд по количеству голов за сезон
2019.03.02 01:38
4
«Боруссия» выкупила контракт Алькасера у «Барселоны»
2019.02.01 21:24
4
Алькасер тратит на один гол в Бундеслиге в среднем менее тайма
2018.12.22 13:59
1
Алькасер установил рекорд Бундеслиги по голам после выхода на замену
2018.12.19 01:53
3
Мбаппе забил 12-й гол в сезоне, возглавляя список бомбардиров среди игроков топ-5 лиг Европы
2018.12.03 07:41
Алькасер повторил рекорд сезона Бундеслиги по голам после выхода на замену
2018.12.01 21:20
2
Официально: «Боруссия» выкупила Алькасера у «Барселоны»
2018.11.23 17:37
6
Kicker: «Боруссия» выкупит Алькасера у «Барселоны» в ближайшее время за 21 миллион
2018.11.23 15:35
1
Видео
Алькасер забил спустя минуту после выхода на замену. Это его 10-й удар и 10-й гол в 6-ти матчах
2018.10.15 23:29
4
В этом сезоне Алькасер забивает каждые 23 минуты
2018.10.13 09:19
3
Фото
Дортмундская «Боруссия» арендовала у «Барселоны» Алькасера
2018.08.28 20:14
4
Дортмундская «Боруссия» начала переговоры о покупке форварда «Барселоны» Алькасера
2018.08.22 09:33
11
«Барселона» намерена выручить от летних продаж 100 миллионов. Клуб покинут пять игроков
2018.05.28 13:52
4
«Саутгемптон» постарается выиграть конкуренцию за форварда «Барселоны» Алькасера
2018.04.06 11:16
Паулиньо рекомендовал Алькасеру перейти в клуб из Китая
2018.03.19 17:59
2
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