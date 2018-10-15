Алькасер забил спустя минуту после выхода на замену. Это его 10-й удар и 10-й гол в 6-ти матчах

Сборные Испании и Англии встречаются в рамках 4-го тура Лиги наций (1:3, 87-я минута).

Нападающий хозяев Пако Алькасер сделал счет 1:3 на 58-й минуте матча. Минутой ранее он заменил на поле Сауля.

Точный удар головой после розыгрыша стал для 10-м в последних шести матчах во всех турнирах. Для этого ему понадобилось 10 ударов.

В августе Алькасер был арендован «Боруссией» у «Барселоны» до конца сезона за 2 миллиона евро.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Севилье.