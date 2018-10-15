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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Алькасер забил спустя минуту после выхода на замену. Это его 10-й удар и 10-й гол в 6-ти матчах

    Сборные Испании и Англии встречаются в рамках 4-го тура Лиги наций (1:3, 87-я минута).

    Нападающий хозяев Пако Алькасер сделал счет 1:3 на 58-й минуте матча. Минутой ранее он заменил на поле Сауля.

    Точный удар головой после розыгрыша стал для 10-м в последних шести матчах во всех турнирах. Для этого ему понадобилось 10 ударов.

    В августе Алькасер был арендован «Боруссией» у «Барселоны» до конца сезона за 2 миллиона евро.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Севилье.

    Источник: Opta

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    15.10.2018 23:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 октября 2018, 18:24

      Видео просто огонь! На нём есть всё кроме гола!

      0
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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 16 октября 2018, 08:05

      Тигр

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      Рейтинг: +93

      Топс7 16 октября 2018, 00:02

      Шикарный гол

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      Рейтинг: +93

      Топс7 15 октября 2018, 23:53

      Он в порядосе!

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