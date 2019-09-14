Алькасер: «В «Барселоне» некоторые относились ко мне негативно»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер объяснил, почему не получилось закрепиться в составе «Барселоны».

«Уважаю многих ребят в «Барселоне», так как многие относились ко мне очень хорошо, но некоторые – очень плохо. Да, у меня с болельщиками и футболистами были отличные отношения, но некоторые относились ко мне негативно. Мне требовалось доверие со стороны окружающих, но не все шли мне навстречу», – поделился Пако.