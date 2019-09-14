Алькасер: «В «Барселоне» некоторые относились ко мне негативно»

Ой, не надо вот это нытьё разводить. Все за тебя рады в БД, что у тебя там попёрло, но давай честно - в Барсе тебе давали множество шансов и в рядовых матчах, и в важных, и в разных турнирах, аж 2 года в тебя верили. А ты что? Порол моменты как проклятый, не мог даже нормально попасть по мячу, в пустые ворота забить. Конечно, от тебя не этого ждали, и ряд людей был недоволен, это вполне закономерно. Вон Малкому быстро указали на дверь, а тебя держали до победного.
Ну и топ-клуб - какая-бы это семья не была, тут есть конкуренция и давление результата. Пако банально сломался, а теперь ищет какие-то оправдания.
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер объяснил, почему не получилось закрепиться в составе «Барселоны».
«Уважаю многих ребят в «Барселоне», так как многие относились ко мне очень хорошо, но некоторые – очень плохо. Да, у меня с болельщиками и футболистами были отличные отношения, но некоторые относились ко мне негативно. Мне требовалось доверие со стороны окружающих, но не все шли мне навстречу», – поделился Пако.
- Испанец выступал в составе каталонской команды с 2016 по 2018 год.
- Прошлым летом футболист перешел в «Боруссию» и побил рекорд Бундеслиги по голам в компенсированное время.