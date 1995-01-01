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    Алькасер – лидер топ-5 лиг Европы по соотношению голов и минут

    Нападающий «Боруссии» Пако Алькасер возглавляет список бомбардиров топ-5 лиг Европы по показателю голы/минуты.

    Испанец забивает каждые 62 минуты. В текущем сезоне Бундеслиги он забил 14 мячей.

    В список также вошли:

    2. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» – 26/72;

    3. Лионель Месси, «Барселона» – 29/74;

    4. Эдинсон Кавани, «ПСЖ» – 17/76;

    5. Неймар, «ПСЖ» – 13/87;

    6. Аркадиуш Милик, «Наполи» – 15/106;

    7. Лука Йович, «Айнтрахт» – 15/107;

    8. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – 18/107;

    9. Фабио Квальярелла, «Самдория» – 21/111;

    10. Кшиштоф Пентек, «Дженоа» -> «Милан» – 19/114.

    Источник: Calciomercato

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