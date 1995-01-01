Алькасер – лидер топ-5 лиг Европы по соотношению голов и минут

И почти все голы во 2-м тайме.
Нападающий «Боруссии» Пако Алькасер возглавляет список бомбардиров топ-5 лиг Европы по показателю голы/минуты.
Испанец забивает каждые 62 минуты. В текущем сезоне Бундеслиги он забил 14 мячей.
В список также вошли:
2. Килиан Мбаппе, «ПСЖ» – 26/72;
3. Лионель Месси, «Барселона» – 29/74;
4. Эдинсон Кавани, «ПСЖ» – 17/76;
5. Неймар, «ПСЖ» – 13/87;
6. Аркадиуш Милик, «Наполи» – 15/106;
7. Лука Йович, «Айнтрахт» – 15/107;
8. Серхио Агуэро, «Манчестер Сити» – 18/107;
9. Фабио Квальярелла, «Самдория» – 21/111;
10. Кшиштоф Пентек, «Дженоа» -> «Милан» – 19/114.