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    «Вильярреал» купил у «Боруссии» Алькасера за 23 миллиона

    Нападающий Пако Алькасер продолжит карьеру в «Вильярреале». Испанцы купили футболиста у дортмундской «Боруссии» за 23 миллиона евро. Контракт игрока рассчитан до 2025 года.

    Другим претендентом на форварда была «Валенсия». Та, в свою очередь, заполучила защитника-универсала Алессандро Флоренци.

    • Пако – воспитанник «Валенсии».
    • В ее составе Алькасер числился с 2004 по 2016-й год.
    • В 2019-м испанец перешел из «Барселоны» в «Боруссию» Д.

    Источник: твиттер «Вильярреала»

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    Сегодня, 20:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      elessar arnor 1 час назад

      чет лихо, кажется, прошлой зимой выкупили у Барселоны, а спустя год за меньшую сумму продают

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      Рейтинг: +10

      boris2366 > elessar arnor 17 минут назад

      Это не совсем так. Во-первых, с учетом бонусов сумма может вырасти до 30 млн., во-вторых, Алькасер никак не хотел оставаться в Германии, а в третьих, BVB уже реинвестировал эти деньги в Эмре Чана, необходимого команде

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