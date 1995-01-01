«Вильярреал» купил у «Боруссии» Алькасера за 23 миллиона

чет лихо, кажется, прошлой зимой выкупили у Барселоны, а спустя год за меньшую сумму продают
Нападающий Пако Алькасер продолжит карьеру в «Вильярреале». Испанцы купили футболиста у дортмундской «Боруссии» за 23 миллиона евро. Контракт игрока рассчитан до 2025 года.
Другим претендентом на форварда была «Валенсия». Та, в свою очередь, заполучила защитника-универсала Алессандро Флоренци.
- Пако – воспитанник «Валенсии».
- В ее составе Алькасер числился с 2004 по 2016-й год.
- В 2019-м испанец перешел из «Барселоны» в «Боруссию» Д.