«Вильярреал» купил у «Боруссии» Алькасера за 23 миллиона

Нападающий Пако Алькасер продолжит карьеру в «Вильярреале». Испанцы купили футболиста у дортмундской «Боруссии» за 23 миллиона евро. Контракт игрока рассчитан до 2025 года.

Другим претендентом на форварда была «Валенсия». Та, в свою очередь, заполучила защитника-универсала Алессандро Флоренци.