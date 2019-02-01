«Боруссия» выкупила контракт Алькасера у «Барселоны»

Дортмундская «Боруссия» активировала пункт о выкупе контракта форварда Пако Алькасера у «Барселоны», сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Чемпион Испании получит за своего игрока 28 миллионов евро, включая 5 миллионов евро в виде бонусов. Дополнительно «Барселоне» получит 5% от суммы будущей перепродажи 25-летнего нападающего.