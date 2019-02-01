«Боруссия» выкупила контракт Алькасера у «Барселоны»

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Дортмундская «Боруссия» активировала пункт о выкупе контракта форварда Пако Алькасера у «Барселоны», сообщает официальный сайт каталонского клуба.
Чемпион Испании получит за своего игрока 28 миллионов евро, включая 5 миллионов евро в виде бонусов. Дополнительно «Барселоне» получит 5% от суммы будущей перепродажи 25-летнего нападающего.
- Алькасер выступает за «Боруссию» на правах аренды с минувшего лета.
- В этом сезоне он забил 13 мячей и сделал одну результативную передачу в 18 играх на клубном уровне.