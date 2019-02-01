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    «Боруссия» выкупила контракт Алькасера у «Барселоны»

    Дортмундская «Боруссия» активировала пункт о выкупе контракта форварда Пако Алькасера у «Барселоны», сообщает официальный сайт каталонского клуба.

    Чемпион Испании получит за своего игрока 28 миллионов евро, включая 5 миллионов евро в виде бонусов. Дополнительно «Барселоне» получит 5% от суммы будущей перепродажи 25-летнего нападающего.

    • Алькасер выступает за «Боруссию» на правах аренды с минувшего лета.
    • В этом сезоне он забил 13 мячей и сделал одну результативную передачу в 18 играх на клубном уровне.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    01.02.2019 21:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 февраля 2019, 11:33

      Все довольны. Всё отлично.

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 08:52

      Если у него в Боруссии все получается ,надо брать.

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 1 февраля 2019, 21:48

      Только годы в Путалоне потерял.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 21:40

      У Пако очень удачная вышла аренда, где он пришёлся ко двору и результативно заиграл за "шмелей".

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