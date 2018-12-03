Мбаппе забил 12-й гол в сезоне, возглавляя список бомбардиров среди игроков топ-5 лиг Европы

Вчера состоялся матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Бордо» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 2:2.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал автором одного из голов своей команды в этой встрече. Он отличился на 66-й минуте, сравняв счет – 2:2.

19-летний форвард забил свой 12-й гол в текущем сезоне Лиги 1. Он лидирует по этому показателю среди лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы.

На счету Кристиана Стуани («Жирона») 11 мячей, у Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Кшиштофа Пентека («Дженоа»), Пако Алькасера («Боруссия» Дортмунд) и Луки Йовича («Айнтрахт») – по 10.