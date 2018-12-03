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    • Мбаппе забил 12-й гол в сезоне, возглавляя список бомбардиров среди игроков топ-5 лиг Европы

    Мбаппе забил 12-й гол в сезоне, возглавляя список бомбардиров среди игроков топ-5 лиг Европы

    Вчера состоялся матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Бордо» и «ПСЖ». Игра завершилась со счетом 2:2.

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал автором одного из голов своей команды в этой встрече. Он отличился на 66-й минуте, сравняв счет – 2:2.

    19-летний форвард забил свой 12-й гол в текущем сезоне Лиги 1. Он лидирует по этому показателю среди лучших бомбардиров топ-5 лиг Европы.

    На счету Кристиана Стуани («Жирона») 11 мячей, у Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Кшиштофа Пентека («Дженоа»), Пако Алькасера («Боруссия» Дортмунд) и Луки Йовича («Айнтрахт») – по 10.

    Источник: Opta

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    03.12.2018 07:41
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