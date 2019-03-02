Алькасер повторил личный рекорд по количеству голов за сезон

«Боруссия» на выезде проиграла «Аугсбургу» в матче 24 тура чемпионата Германии – 1:2.

Голом в составе дортмундцев отметился нападающий Пако Алькасер. Мяч стал для него 13-м в текущем сезоне чемпионата. Он повторил свой личный рекорд по этому показателю, забив столько же, сколько в сезоне-2015/16 Ла Лиги за «Валенсию».

Немецкий клуб арендовал игрока у «Барселоны» сроком на сезон. В июле «Боруссия» получит право выкупа 25-летнего футболиста за 23 миллиона евро.

Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов.