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    Алькасер повторил личный рекорд по количеству голов за сезон

    «Боруссия» на выезде проиграла «Аугсбургу» в матче 24 тура чемпионата Германии – 1:2.

    Голом в составе дортмундцев отметился нападающий Пако Алькасер. Мяч стал для него 13-м в текущем сезоне чемпионата. Он повторил свой личный рекорд по этому показателю, забив столько же, сколько в сезоне-2015/16 Ла Лиги за «Валенсию».

    Немецкий клуб арендовал игрока у «Барселоны» сроком на сезон. В июле «Боруссия» получит право выкупа 25-летнего футболиста за 23 миллиона евро.

    Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов.

    Источник: Бомбардир

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    02.03.2019 01:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 16:30

      Барселона наверняка накинет его стоимость.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 08:38

      Обычно наоборот, цена за игрока на Транфермаркете в реале при сделке увеличивается и не редко в разы.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Рубик Докоян 2 марта 2019, 11:23

      я думаю, что было так - Барса отдала Алькасера в аренду и сразу же назначила цену выкупа в 23 млн, т.к. больше требовать смысла не было, с учётом того, как у Пако карьера в Барсе складывалась. Никто же не знал, что у него так попрёт.
      А когда попёрло, его цена трансфермаркете начала расти, а вот сумма выкупа не меняется же) всё те 23 млн

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cules2013 2 марта 2019, 12:35

      Вполне возможно. Посмотрим как будет в летнее ТО, какие там были условия аренды.

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