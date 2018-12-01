Алькасер повторил рекорд сезона Бундеслиги по голам после выхода на замену

От души посмеюсь, если он станет лучшим бомбардиром Бундеслиги. Да и рекорд он этот побьёт, ещё целый круг впереди - ещё хоть 1 гол с замены он сможет провести.
Вот это, я понимаю, нашёл свою команду. Главное, что бы не "как всегда", т.е. во 2 круге, или втором сезоне, всё уйдёт в небытие и он снова будет играть как рядовой форвард. Сколько уже таких временных вспышек славы видел футбол
В матче 13 тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:0) форвард «Боруссии» Пако Алькасер забил гол после выхода на замену. Это девятый забитый испанцем мяч в сезоне, когда он не появлялся с первых минут.
Таким образом, нападающий повторил рекорд сезона Бундеслиги по голам с замены, информирует Gracenote Live. Прежде девять таких мячей забивали Нильс Петерсен («Фрайбург», сезон-2016/17) и Ионел Ганя («Штутгарт», сезон-2002/03).
Всего на счету Алькасера десять голов в текущем сезоне чемпионата Германии. Его клуб лидирует в таблице.