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    • Алькасер повторил рекорд сезона Бундеслиги по голам после выхода на замену

    Алькасер повторил рекорд сезона Бундеслиги по голам после выхода на замену

    В матче 13 тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (2:0) форвард «Боруссии» Пако Алькасер забил гол после выхода на замену. Это девятый забитый испанцем мяч в сезоне, когда он не появлялся с первых минут.

    Таким образом, нападающий повторил рекорд сезона Бундеслиги по голам с замены, информирует Gracenote Live. Прежде девять таких мячей забивали Нильс Петерсен («Фрайбург», сезон-2016/17) и Ионел Ганя («Штутгарт», сезон-2002/03).

    Всего на счету Алькасера десять голов в текущем сезоне чемпионата Германии. Его клуб лидирует в таблице.

    Источник: Gracenote Live

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    01.12.2018 21:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 декабря 2018, 22:42

      От души посмеюсь, если он станет лучшим бомбардиром Бундеслиги. Да и рекорд он этот побьёт, ещё целый круг впереди - ещё хоть 1 гол с замены он сможет провести.
      Вот это, я понимаю, нашёл свою команду. Главное, что бы не "как всегда", т.е. во 2 круге, или втором сезоне, всё уйдёт в небытие и он снова будет играть как рядовой форвард. Сколько уже таких временных вспышек славы видел футбол

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 декабря 2018, 21:31

      Очень удачный сезон проводит Пако, играя за "шмелей".

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