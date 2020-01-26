«Тоттенхэм» рассматривает четырех игроков из Бундеслиги на случай, если не подпишет Виллиана Жозе

«Тоттенхэм» намерен подписать форварда «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе.
В случае неудачи в шорт-листе лондонского клуба есть четыре альтернативных варианта из Бундеслиги.
Туда входят: Марио Гетце и Пако Алькасер (оба – «Боруссия» Д), Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Вут Вегхорст («Вольфсбург»).
Чтобы успешно завершить трансфер бразильца «Тоттенхэм» прибегнул к помощи агента Пини Захави.
- Жозе выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года.
- За 3,5 сезона нападающий забил 53 гола в 130 матчах.
- Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.
Источник: Твиттер журналиста Кристиана Фалька
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