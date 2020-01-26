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  • «Тоттенхэм» рассматривает четырех игроков из Бундеслиги на случай, если не подпишет Виллиана Жозе

«Тоттенхэм» рассматривает четырех игроков из Бундеслиги на случай, если не подпишет Виллиана Жозе

26 января 2020, 08:40
3

«Тоттенхэм» намерен подписать форварда «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе.

В случае неудачи в шорт-листе лондонского клуба есть четыре альтернативных варианта из Бундеслиги.

Туда входят: Марио Гетце и Пако Алькасер (оба – «Боруссия» Д), Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Вут Вегхорст («Вольфсбург»).

Чтобы успешно завершить трансфер бразильца «Тоттенхэм» прибегнул к помощи агента Пини Захави.

  • Жозе выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года.
  • За 3,5 сезона нападающий забил 53 гола в 130 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

Источник: Твиттер журналиста Кристиана Фалька

Журналист Sport Bild. Аудитория в твиттере – 48 тысяч читателей.

Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Реал Сосьедад Гетце Марио Алькасер Пако Вернер Тимо Виллиан Жозе Вегхорст Вут
Комментарии (3)
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zatonn
1580021130
Я думаю, что Пако, Гетце и Вернер достаточно в своем уме, чтобы переходить в команду, которая скорее всего не попадёт даже в ЛЕ
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Valeron2790
1580027728
Что Гётце делает в этом списке?
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ARSteven89
1580028211
Жозе-Жозе, итак твои тренерские идеи устарели, так ещё и попал в команду экономистов, а результат требуют. Складывается впечатление, что шпоры в зимнее ТО больше никого не подпишут.
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