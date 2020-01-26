«Тоттенхэм» рассматривает четырех игроков из Бундеслиги на случай, если не подпишет Виллиана Жозе

«Тоттенхэм» намерен подписать форварда «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе.

В случае неудачи в шорт-листе лондонского клуба есть четыре альтернативных варианта из Бундеслиги.

Туда входят: Марио Гетце и Пако Алькасер (оба – «Боруссия» Д), Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Вут Вегхорст («Вольфсбург»).

Чтобы успешно завершить трансфер бразильца «Тоттенхэм» прибегнул к помощи агента Пини Захави.