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  • Marca: Алькасер решил покинуть «Боруссию» из-за покупки Холанда

Marca: Алькасер решил покинуть «Боруссию» из-за покупки Холанда

30 декабря 2019, 09:44
2

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер намерен сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна.

По информации Marca, 26-летний футболист решил покинуть немецкий клуб из-за покупки Эрлинга Браута Холанда, который станет его прямым конкурентом за место в стартовом составе.

Испанец опасается, что столкнется с дефицитом игровой практики и из-за этого пропустит Евро-2020.

За ситуацией следит «Атлетико». Мадридцы хотят арендовать форварда до конца сезона с обязательством последующего выкупа.

  • Алькасер выступает за «Боруссию» с лета 2018 года.
  • В его активе 47 матчей, 26 голов и четыре ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 42 миллиона евро.

Источник: Marca
Германия. Бундеслига Испания. Примера Боруссия Д Атлетико Алькасер Пако Холанд Эрлинг
Комментарии (2)
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zabvo9406
1577692388
Если ссыт конкуренцию, значит понимает,что хуже!
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Saracen Jr
1577703176
Давай живенько обратно в барсу. Практику и опыт получил, Суарес состарился, теперь может и алькасер заиграть
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