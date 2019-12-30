Marca: Алькасер решил покинуть «Боруссию» из-за покупки Холанда

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер намерен сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна.
По информации Marca, 26-летний футболист решил покинуть немецкий клуб из-за покупки Эрлинга Браута Холанда, который станет его прямым конкурентом за место в стартовом составе.
Испанец опасается, что столкнется с дефицитом игровой практики и из-за этого пропустит Евро-2020.
За ситуацией следит «Атлетико». Мадридцы хотят арендовать форварда до конца сезона с обязательством последующего выкупа.
- Алькасер выступает за «Боруссию» с лета 2018 года.
- В его активе 47 матчей, 26 голов и четыре ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 42 миллиона евро.
Источник: Marca