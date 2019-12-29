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    Marca: Алькасер решил покинуть «Боруссию» из-за покупки Холанда

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер намерен сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна.

    По информации Marca, 26-летний футболист решил покинуть немецкий клуб из-за покупки Эрлинга Браута Холанда, который станет его прямым конкурентом за место в стартовом составе.

    Испанец опасается, что столкнется с дефицитом игровой практики и из-за этого пропустит Евро-2020.

    За ситуацией следит «Атлетико». Мадридцы хотят арендовать форварда до конца сезона с обязательством последующего выкупа.

    • Алькасер выступает за «Боруссию» с лета 2018 года.
    • В его активе 47 матчей, 26 голов и четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 42 миллиона евро.

    Источник: Marca

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