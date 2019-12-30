Алькасер может перейти в «Атлетико»

«Атлетико» ведет переговоры с нападающим дортмундской «Боруссии» Пако Алькасером, сообщает Marca.

Испанский форвард сообщил немецкому клубу о своем желании перейти в другую команду, так как «Боруссия» купила нападающего Эрлинга Холанда.

Алькасер может перейти в мадридский клуб на правах аренды с обязательным правом выкупа за 30 миллионов евро. «Атлетико» контактировал с Алькасером.

Мадридский клуб выбирает между 26-летним испанцем и форвардом «ПСЖ» Эдинсоном Кавани. Сообщается, что требования 32-летнего уругвайца по зарплате слишком высоки для «Атлетико».

Алькасер выступает за «Боруссию» с лета 2018 года.

В его активе 47 матчей, 26 голов и четыре ассиста.

Рыночная стоимость игрока – 42 миллиона евро.

Marca: Алькасер решил покинуть «Боруссию» из-за покупки Холанда



