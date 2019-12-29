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    Алькасер может перейти в «Атлетико»

    «Атлетико» ведет переговоры с нападающим дортмундской «Боруссии» Пако Алькасером, сообщает Marca.

    Испанский форвард сообщил немецкому клубу о своем желании перейти в другую команду, так как «Боруссия» купила нападающего Эрлинга Холанда.

    Алькасер может перейти в мадридский клуб на правах аренды с обязательным правом выкупа за 30 миллионов евро. «Атлетико» контактировал с Алькасером.

    Мадридский клуб выбирает между 26-летним испанцем и форвардом «ПСЖ» Эдинсоном Кавани. Сообщается, что требования 32-летнего уругвайца по зарплате слишком высоки для «Атлетико».

    • Алькасер выступает за «Боруссию» с лета 2018 года.
    • В его активе 47 матчей, 26 голов и четыре ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 42 миллиона евро.

    Marca: Алькасер решил покинуть «Боруссию» из-за покупки Холанда


    Источник: Marca

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    Сегодня, 17:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +861

      LOKOfanatik19 49 минут назад

      Потерял место в основе, а там еще и Холланд )))

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