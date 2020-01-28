AS: Алькасер может вернуться в Ла Лигу

Нападающий «Боруссии» Д Пако Алькасер может вернутся в чемпионат Испании.

В трансфере футболиста заинтересованы «Валенсия» и «Вильярреал».

Алькасер рассматривает возвращение в «Валенсию». Испанскому клубу предстоят переговоры в «Боруссией».

Если форвард валенсийцев Родриго Морено перейдет в «Барселону», то переход Алькасера станет очень вероятным.