AS: Алькасер может вернуться в Ла Лигу

Нападающий «Боруссии» Д Пако Алькасер может вернутся в чемпионат Испании.
В трансфере футболиста заинтересованы «Валенсия» и «Вильярреал».
Алькасер рассматривает возвращение в «Валенсию». Испанскому клубу предстоят переговоры в «Боруссией».
Если форвард валенсийцев Родриго Морено перейдет в «Барселону», то переход Алькасера станет очень вероятным.
- Пако – воспитанник «Валенсии».
- В ее составе Алькасер числился с 2004 по 2016-й год.
- В 2019-м испанец перешел из «Барселоны» в «Боруссию» Д.
Источник: AS