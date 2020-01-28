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AS: Алькасер может вернуться в Ла Лигу

28 января 2020, 10:18

Нападающий «Боруссии» Д Пако Алькасер может вернутся в чемпионат Испании.

В трансфере футболиста заинтересованы «Валенсия» и «Вильярреал».

Алькасер рассматривает возвращение в «Валенсию». Испанскому клубу предстоят переговоры в «Боруссией».

Если форвард валенсийцев Родриго Морено перейдет в «Барселону», то переход Алькасера станет очень вероятным.

  • Пако – воспитанник «Валенсии».
  • В ее составе Алькасер числился с 2004 по 2016-й год.
  • В 2019-м испанец перешел из «Барселоны» в «Боруссию» Д.

Источник: AS
Испания. Примера Боруссия Д Валенсия Вильярреал Алькасер Пако
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