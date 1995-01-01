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    El Gol Digital: «Вильярреал» ищет замену Алькасеру. Азмун – приоритетный вариант

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Вильярреал».

    По информации El Gol Digital, испанский клуб недоволен формой нападающего Пако Алькасера и ищет ему замену. Форвард «Зенита» Азмун – приоритетный вариант для руководства «Вильярреала».

    • «Зенит» предложил Азмуну новый контракт.
    • Азмун во всех трех матчах нового сезона.
    • По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Азмун – приоритетная цель «Ромы».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: El Gol Digital

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