El Gol Digital: «Вильярреал» ищет замену Алькасеру. Азмун – приоритетный вариант

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Вильярреал».
По информации El Gol Digital, испанский клуб недоволен формой нападающего Пако Алькасера и ищет ему замену. Форвард «Зенита» Азмун – приоритетный вариант для руководства «Вильярреала».
- «Зенит» предложил Азмуну новый контракт.
- Азмун во всех трех матчах нового сезона.
- По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, Азмун – приоритетная цель «Ромы».
Источник: El Gol Digital
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