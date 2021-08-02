El Gol Digital: «Вильярреал» ищет замену Алькасеру. Азмун – приоритетный вариант

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Вильярреал».

По информации El Gol Digital, испанский клуб недоволен формой нападающего Пако Алькасера и ищет ему замену. Форвард «Зенита» Азмун – приоритетный вариант для руководства «Вильярреала».