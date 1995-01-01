Алькасер установил рекорд Бундеслиги по голам после выхода на замену

«Боруссия» Д проиграла «Фортуне» в матче 16-го тура Бундеслиги (1:2). Единственный гол в составе дортмундцев забил форвард Пако Алькасер, он вышел на замену во втором тайме.

Футболист в текущем сезоне лиги забил десятый гол после выхода на замену. Это рекорд турнира. Всего Алькасер забил 12 голов в 11 матчах чемпионата Германии.