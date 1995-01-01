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    Алькасер установил рекорд Бундеслиги по голам после выхода на замену

    «Боруссия» Д проиграла «Фортуне» в матче 16-го тура Бундеслиги (1:2). Единственный гол в составе дортмундцев забил форвард Пако Алькасер, он вышел на замену во втором тайме.

    Футболист в текущем сезоне лиги забил десятый гол после выхода на замену. Это рекорд турнира. Всего Алькасер забил 12 голов в 11 матчах чемпионата Германии.

    Источник: Opta

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -6

      avroshov 9 часов назад

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно в моем блоге ---- http://u.yool.so/miopres

      -1
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      Рейтинг: +704

      Ljungberg9 13 часов назад

      Второй Сульшер прям. Нашел свою команду.

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