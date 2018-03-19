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    Паулиньо рекомендовал Алькасеру перейти в клуб из Китая

    Полузащитник «Барселоны» Паулиньо рекомендовал своему партнеру по команде Пако Алькасеру принять предложение от одного из китайских клубов.

    По информации источника, каталонцы готовы продать 24-летнего футболиста, который изо всех сил старался стать игроком основного состава сине-гранатовых со времени своего перехода из «Валенсии» в 2016 году.

    Ранее в зимнее трансферное окно в Китай отправился полузащитник «блауграны» Хавьер Маскерано. Также сообщалось об интересе из Поднебесной к Андресу Иньесте.

    Напомним, сам Паулиньо до перехода в «Барселону» выступал за «Гуанчжоу Эвергранд».

    Источник: Don Balon

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    19.03.2018 17:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +116

      ron 80 19 марта 2018, 21:32

      Хорошее предложение !

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 марта 2018, 19:02

      С одной стороны, балласта в Барсе достаточно, часть уже скинули, вот и не стоит останавливаться. С другой - Пако уже не тот бокопор, что не может по пустым воротам попасть, он притёрся к команде, забивает, когда дают шанс. Не звёздный игрок, лишний раз волну не катит, и зарплата у него нормальная. Ясное дело, что при живых Месси, Суарезе, Коутиньо и Дембеле места в атаке ему редко находится и он хочет больше играть. Но Барсе даже выгодно иметь такового недорого лавочника. А вот держать Гомеша, например, вообще не вижу смысла, он, в отличие от Алькасера, за эти 2 сезона вообще никак не улучшил свою игру. То, что он дал слёзное интервью, как ему тяжело, что ничего не получается - это, конечно, хорошо, по людски его жаль, но Барселона то тут причём? Может полюбовно расстаться - и Барса деньги вернёт и Гомеш в другом клубе намного вероятнее, что перезапустит карьеру.

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