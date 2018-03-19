Паулиньо рекомендовал Алькасеру перейти в клуб из Китая

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо рекомендовал своему партнеру по команде Пако Алькасеру принять предложение от одного из китайских клубов.

По информации источника, каталонцы готовы продать 24-летнего футболиста, который изо всех сил старался стать игроком основного состава сине-гранатовых со времени своего перехода из «Валенсии» в 2016 году.

Ранее в зимнее трансферное окно в Китай отправился полузащитник «блауграны» Хавьер Маскерано. Также сообщалось об интересе из Поднебесной к Андресу Иньесте.

Напомним, сам Паулиньо до перехода в «Барселону» выступал за «Гуанчжоу Эвергранд».