Дортмундская «Боруссия» начала переговоры о покупке форварда «Барселоны» Алькасера

Понесло Боруссию. Обратно к банкротству? Набирают мусор, продавая топ талантов и сильных мастеров. Плюс умудряются при конфликте главного скаута и тренера потерять обоих в итоге. Люди, вытаскивавшие Боруссию уходят. Похоже, Дортмунд больше не конкурент Рекордмайстеру. В этом сезоне могут и ЛЧ упустить, учитывая каким чудом они туда прошли по итогам сезона минувшего.
Дортмундская «Боруссия» заинтересована в приобретении нападающего «Барселоны» Пако Алькасера.
Группа представителей немецкого клуба накануне прибыла в столицу Каталонии, где будут проходить переговоры о возможности осуществления такого перехода.
Ранее сообщалось, что конкуренцию «Боруссии» составят «Порту» и «Бетис». Сам нападающий рассчитывает получить в новом клубе больше игрового времени на поле.