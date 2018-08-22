Дортмундская «Боруссия» начала переговоры о покупке форварда «Барселоны» Алькасера

Дортмундская «Боруссия» заинтересована в приобретении нападающего «Барселоны» Пако Алькасера.

Группа представителей немецкого клуба накануне прибыла в столицу Каталонии, где будут проходить переговоры о возможности осуществления такого перехода.

Ранее сообщалось, что конкуренцию «Боруссии» составят «Порту» и «Бетис». Сам нападающий рассчитывает получить в новом клубе больше игрового времени на поле.