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    Дортмундская «Боруссия» начала переговоры о покупке форварда «Барселоны» Алькасера

    Дортмундская «Боруссия» заинтересована в приобретении нападающего «Барселоны» Пако Алькасера.

    Группа представителей немецкого клуба накануне прибыла в столицу Каталонии, где будут проходить переговоры о возможности осуществления такого перехода.

    Ранее сообщалось, что конкуренцию «Боруссии» составят «Порту» и «Бетис». Сам нападающий рассчитывает получить в новом клубе больше игрового времени на поле.

    Источник: RAC1

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    22.08.2018 09:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 22 августа 2018, 13:26

      Понесло Боруссию. Обратно к банкротству? Набирают мусор, продавая топ талантов и сильных мастеров. Плюс умудряются при конфликте главного скаута и тренера потерять обоих в итоге. Люди, вытаскивавшие Боруссию уходят. Похоже, Дортмунд больше не конкурент Рекордмайстеру. В этом сезоне могут и ЛЧ упустить, учитывая каким чудом они туда прошли по итогам сезона минувшего.

      2
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 22 августа 2018, 11:35

      Немцы столько денег подняли за последние годы на продаже своих игроков,а нормального напа взять не могут.эта прижимистость может им выйти боком.Алькасер-крайне сомнительный вариант для Боруссии.

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > Vladarg 22 августа 2018, 12:59

      потому и подняли - брали не "нормальных напов", воспитывали их и продавали)

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 22 августа 2018, 10:32

      Думаю он останется в барсе. Альтернативы у клуба нету.

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 22 августа 2018, 10:31

      Посмотрим что будет) Жаль что не оставили Батшуаи. Интересно было бы посмотреть как он смотрелся в германии на протяжении целого сезона.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 августа 2018, 10:01

      трансфермаркет его аж в 15 млн оценивает. забирайте.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 августа 2018, 09:58

      На что расчитывал ? На звание победителся в ЛЧ без единого матча ? На красивые фото с Месси и Суаресом ?

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 22 августа 2018, 10:06

      Переходил то он в ранге одного из лучших напов Ла Лиги, собственно, больше забивали только Месси и Роналду. Но нового Давида Вильи из него явно не вышло. В первую очередь, психологически не был готов, первое время даже по пустым воротам не мог попасть, да и по мячу тоже) А потом из-за такого футбола плотно сел на лавку. Сейчас уже пообвык, но забивает всё равно маловато.
      Думаю, что Порту или Бетис - это более удобные варианты. В БД будет сложнее заиграть. Ему сейчас нужно что-то попроще, чтобы снова выйти на старый уровень.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 22 августа 2018, 10:07

      Порту, конечно, может вложится в 25-летнего, но тут вопрос цены. И Бетис выглядит вероятнее.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 августа 2018, 09:49

      зря он тогда из Валенсии ушел

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      Рейтинг: +34

      ЯвТоПе 22 августа 2018, 09:36

      Пако Алькасра ни кому не нужен его же барса не выпускает(очень редко) можно жо и продать хоть он стоит 10 лямов

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