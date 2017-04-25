Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джек Прайс - статистика

Завершил карьеру
19 декабря 1992 (33), Шрусбери
#19 | Полузащитник
191 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вулверхэмптон
18
0
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
25.04.2017
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
27'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Лидс
0 : 1
17.04.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бристоль Сити
3 : 1
08.04.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
04.04.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
07.03.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Рединг
2 : 1
04.03.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
24.02.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
11.02.2017
Ньюкасл
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бертон Альбион
2 : 1
04.02.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Барнсли
1 : 3
31.01.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Норвич Сити
3 : 1
21.01.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
14.01.2017
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
02.01.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
31.12.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
32'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Вулверхэмптон
3 : 2
26.12.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
17.12.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
27'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Кардифф
2 : 1
13.12.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Вулверхэмптон
4 : 4
10.12.2016
Фулхэм
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
01.12.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
26.11.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Престон
0 : 0
19.11.2016
Вулверхэмптон
1' - 87'
45'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
01.10.2016
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Вулверхэмптон
3 : 1
24.09.2016
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Вулверхэмптон
0 : 4
13.09.2016
Барнсли
1' - 45'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
10.09.2016
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
27.08.2016
Вулверхэмптон
1' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
20.08.2016
Вулверхэмптон
1' - 65'
47'
41'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
16.08.2016
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
13.08.2016
Рединг
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ротерхэм
2 : 2
06.08.2016
Вулверхэмптон
Был в запасе
Главные новости
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
23:45
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
22:55
Талалаев определил лучшего полузащитника РПЛ: «Мне такие нравятся»
22:00
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
11
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
2
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
5
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+