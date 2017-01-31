Джек Прайс - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Прайс
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шрусбери
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Прайс
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шрусбери
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|18
|0
|1
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2017
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|27'
|17.04.2017
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|08.04.2017
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|04.04.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|07.03.2017
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|24.02.2017
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|11.02.2017
|1' -45'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|04.02.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|31.01.2017
|1' -90'
|Барнсли (Барнсли)
|1:3
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|21.01.2017
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|3:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|14.01.2017
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Астон Вилла (Бирмингем)
|02.01.2017
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|31.12.2016
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|32'
|26.12.2016
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|17.12.2016
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|27'
|13.12.2016
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|10.12.2016
|87' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|4:4
|Фулхэм (Лондон)
|01.12.2016
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|26.11.2016
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|90'
|19.11.2016
|1' -87'
|Престон (Престон)
|0:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|45'
|01.10.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:2
|Норвич Сити (Норвич)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|3:1
|Брентфорд (Лондон)
|13.09.2016
|1' -45'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:4
|Барнсли (Барнсли)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|27.08.2016
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:0
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|83'
|20.08.2016
|1' -65'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:3
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|47' 41'
|16.08.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|13.08.2016
|84' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Рединг (Рединг)
|06.08.2016
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)