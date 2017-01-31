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    Джек Прайс - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Джек
    Фамилия Прайс
    Команда Колорадо
    Состав Основной
    Родной город Шрусбери
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вулверхэмптон 18 0 1 7 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2017 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    27'
    17.04.2017 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    08.04.2017 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 3:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    04.04.2017 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    07.03.2017 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    04.03.2017 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    24.02.2017 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    11.02.2017 1' -45' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:1 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    04.02.2017 Был в запасе Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    31.01.2017 1' -90' Барнсли (Барнсли) 1:3 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    21.01.2017 1' -90' Норвич Сити (Норвич) 3:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    14.01.2017 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:0 Астон Вилла (Бирмингем)
    02.01.2017 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    31.12.2016 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    32'
    26.12.2016 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:2 Бристоль Сити (Бристоль)
    17.12.2016 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    27'
    13.12.2016 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    10.12.2016 87' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 4:4 Фулхэм (Лондон)
    01.12.2016 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    26.11.2016 1' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:2 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    90'
    19.11.2016 1' -87' Престон (Престон) 0:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    45'
    01.10.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:2 Норвич Сити (Норвич)
    24.09.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 3:1 Брентфорд (Лондон)
    13.09.2016 1' -45' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:4 Барнсли (Барнсли)
    10.09.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:1 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    27.08.2016 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:0 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    83'
    20.08.2016 1' -65' Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:3 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    47' 41'
    16.08.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    13.08.2016 84' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:0 Рединг (Рединг)
    06.08.2016 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
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